Bi kịch của Kim Sae Ron - từ đỉnh cao xuống vực thẳm

Ngày 16/2, nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng khi mới 25 tuổi gây chấn động khắp các trang mạng xã hội. Nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ, nhưng nhiều khán giả tiếc nuối cho cuộc đời nhiều cay đắng của nữ diễn viên quá cố.

Từng được mệnh danh là thần đồng diễn xuất

Kim Sae Ron gia nhập giới giải trí từ năm 9 tuổi. Thực tế, gia đình nữ diễn viên nghèo khó, cha mẹ cô sớm ly hôn, mẹ của cô phải một mình nuôi ba con gái trong khi đó bà không có bằng đại học nên công việc bấp bênh. Áp lực cuộc sống khiến mẹ Kim Sae Ron mắc bệnh trầm cảm.

Kim Sae Ron lớn lên trong gia đình đơn thân, sau cô có 2 em gái. Nữ diễn viên đi đóng phim để trợ giúp cho gia đình.

Mẹ Kim Sae Ron từng chia sẻ trong quá khứ bà đã có ý nghĩ tự tử và kéo theo cả 3 con gái lên tầng thượng. Tuy nhiên, lúc này Kim Sae Ron khóc lóc thảm thiết, tay bám chặt vào lan can tới mức chảy máu để cầu xin mẹ tỉnh táo lại. Tiếng khóc xé lòng của con làm mẹ Kim Sae Ron bừng tỉnh và từ bỏ ý nghĩ tự vẫn.

Tuy nhiên, đoạn ký ức này để lại tổn thương vĩnh viễn trong lòng Kim Sae Ron và khiến nữ diễn viên nhiều đêm giật mình tỉnh giấc vì sợ mẹ kéo mình đi tự tử.

Để trợ giúp gia đình, Kim Sae Ron bước chân vào giới giải trí. Cô may mắn thành công từ những vai diễn đầu tay. Với bộ phim A Brand New Life (2009), Kim Sae Ron đã gây ấn tượng mạnh, trở thành nữ diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc từng được mời tới tham dự Liên hoan phim Cannes.

Kim Sae Ron nổi tiếng từ những vai diễn đầu tay. Cô được tung hô là "thần đồng diễn xuất".

Một năm sau, Kim Sae Ron nổi tiếng khắp châu Á với vai cô bé Somi có hoàn cảnh éo le trong phim điện ảnh The Man from Nowhere, đóng cặp với tài tử Won Bin. Ngoại hình dễ thương cùng diễn xuất tốt giúp Kim Sae Ron ghi dấu ấn tốt trong lòng người xem. Kể từ đó, Kim Sae Ron là một trong những diễn viên nhí được săn đón nhất.

Năm 2014, cô được vinh danh tại lễ trao giải Rồng Xanh ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhờ vai Sun Do Hee trong Cô bé nhà bên. Cô cũng là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Baeksang (năm 2014).

Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 2000 "lên như diều gặp gió" kể từ đó. Kim Sae Ron được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất", viên ngọc sáng của màn ảnh Hàn. Một số tác phẩm nổi bật khác của "em gái quốc dân" Kim Sae Ron có thể kể đến A Girl at My Door, Mirror of the Witch, Snowy Road ... Cùng với Kim So Hyun, Kim Yoo Jung, cô được xếp vào hàng ngũ "em gái quốc dân" thế hệ mới.

Kim Sae Ron từng được kỳ vọng có một tương lai diễn xuất rực rỡ.

Cuộc đời đau khổ

Nhưng thành công trong sự nghiệp không thể che lấp được những đau khổ mà Kim Sae Ron phải chịu đựng. Nữ diễn viên chia sẻ vì nổi tiếng từ sớm, cô bị bắt nạt tại trường học. Kim Sae Ron nhận những lời xúc phạm từ bạn bè, thường xuyên nhìn thấy những chữ nguyền rủa cô trên các bức tường.

Một số kẻ đã ném giày của Kim Sae Ron đi để cô phải đi về trong giá lạnh. Chưa kể những trò chơi khăm quái ác. Khi nữ diễn viên mời họ tới dự sinh nhật, họ nhận lời rồi bỏ rơi cô. Chính vì chịu nhiều tổn thương tại trường học, Kim Sae Ron quyết định hoàn thành nốt việc học cấp 3 tại nhà với gia sư riêng.

Nữ diễn viên bị bắt nạt tại trường. Sự tổn thương về tâm lý và áp lực danh vọng khiến Kim Sae Ron chìm trong men rượu.

Bên cạnh đó, khi càng trưởng thành, sự nghiệp của Kim Sae Ron càng lâm vào khó khăn. Nữ diễn viên bị chê bai lớn lên không đủ xinh đẹp, đóng những bộ phim có nội dung khó tiếp nhận. Chính những áp lực này khiến Kim Sae Ron mắc chứng nghiện rượu.

Bi kịch xảy ra khi Kim Sae Ron gây tai nạn trong tình trạng say xỉn vào tháng 5/2022. Người đẹp Gen Z còn đâm vào trạm biến áp rồi bỏ chạy. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến khu vực lân cận bị mất điện, đèn giao thông không hoạt động và nhiều cơ sở kinh doanh bị tổn thất.

Trong phiên tòa vào tháng 5/2023, cô bị tuyên phạt 20 triệu won (14.900 USD). Dù đã viết tâm thư xin lỗi và hứa bỏ rượu, Kim Sae Ron không được cư dân mạng tha thứ. Trong showbiz Hàn Quốc, say rượu mà vẫn lái xe còn gây tai nạn bị xem như "án tử" cho sự nghiệp. Cô buộc phải rút khỏi đoàn phim Hunting Dogs, Bloodhounds, ngoài ra còn bị KBS cấm sóng.

Trước khi qua đời, Kim Sae Ron bị cả nước tẩy chay.

Trong ba năm cuối đời, Kim Sae Ron sống trong sự chỉ trích của công chúng. Khi cô đi làm thêm những công việc chân tay như bưng bê, hay dạy trẻ em diễn xuất, khán giả mỉa mai cô đang tỏ ra khốn khổ để xin lòng thương hại của công chúng. Khi nghe tin nữ diễn viên muốn quay lại đóng phim bằng cách tham gia một bộ phim ngắn, nhiều người cũng tẩy chay và khẳng định sẽ không xem phim có mặt Kim Sae Ron.



Nữ diễn viên không còn cơ hội để chuộc lỗi và lấy lại tình cảm của công chúng thì đã ra đi bất ngờ ở tuổi 25. Trên mạng xã hội Weibo, chủ đề "Cuộc đời của Kim Sae Ron" thu hút hàng triệu lượt đọc. Khán giả thương cảm cho một tài năng diễn xuất sớm lụi tàn. Đồng thời, khi nhìn lại 25 năm sống của Kim Sae Ron, công chúng nhận ra cô đã phải chịu đựng nhiều tổn thương và vất vả quá mức.