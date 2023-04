Bi kịch cái chết nữ tỷ phú giàu nhất thế giới: Nắm trong tay 3.000 miếng đất chiếm 15% tổng diện tích đất nước, chết tức tưởi vì lòng tham của con rể

Ngày 6 tháng 5 năm 2014, khi nữ tỷ phú Hélène Pastor (77 tuổi) vừa rời khỏi bệnh viện công L'Archet, thành phố Nice (Pháp) thì bất ngờ bị phục kích và sát hại trong một loạt súng vang trời. Bà Hélène chỉ vừa mới ở trong bệnh viện để thăm con trai bị đột quỵ, trở ra đã thành mục tiêu ám sát. Đây trở thành vụ án nghiêm trọng tốn nhiều công sức điều tra của cảnh sát.

Hình ảnh nữ tỷ phú Hélène.

Vụ ám sát rúng động

Ngay trước khi bị sát hại, năm 2014 đã là một năm quá nhiều biến cố ập đến với nữ tỷ phú giàu nhất Monaco. Ngày 26 tháng 1, người con trai bảnh bao của bà, Gildo, 47 tuổi, bị một cơn đột quỵ nghiêm trọng. khiến anh bị liệt một phần cơ thể và không nói được. Hơn một tuần sau, Hélène đã phải tiễn đưa anh trai mình, Michel về thế giới bên kia.

Hai bi kịch, cùng với việc cô con gái duy nhất được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vài năm trước đó, đã khiến Hélène, được mệnh danh là “công chúa” của Monaco, vô cùng đau khổ. “Đôi khi, tôi tự hỏi liệu ông trời có mắt không vậy”, bà than thở với một người bạn.

Chiếc xe chở nữ tỷ phú rời khỏi bệnh viện.

Tuy nhiên, vào ngày bị ám sát, Hélène có lý do để lạc quan. Con trai bà, Gildo, sẽ được xuất viện về nhà trong vài ngày nữa. Vì vậy, hàng ngày, bà dành khoảng 45 phút mỗi chiều, di chuyển qua lại giữa Monaco và bệnh viện ở Nice. Khoảng 7 giờ tối, bà hôn tạm biệt con trai và bước ra khỏi bệnh viện đến chiếc xe Lancia Voyager màu đen. Bác tài xế lâu năm Mohamed Darwich, 64 tuổi, đang đợi để chở bà về nhà.

Hình ảnh bà Hélène và con trai.

Con đường phía trước bệnh viện đông đúc xe cộ và người đi bộ. Từ quán ăn nhanh đối diện bệnh viện, một thanh niên ra hiệu khi chiếc xe màu đen chở Hélène lăn bánh ra đường và rẽ phải. Ngay lúc đó, một thanh niên thứ 2 bước ra từ trong bóng tối với một khẩu súng săn đã cưa nòng, loại mà các thợ săn châu Âu dùng để bắn lợn rừng trong các khu rừng Provençal. Ở cự ly cực gần, người đàn ông nhắm khẩu súng ngắn vào cửa sổ xe và bắn hai phát, kính vỡ vụn. Hélène dính một phát đạn ở ngực.

Tài xế Mohamed Darwich tử vong sau 5 ngày ở viện còn bà Hélène 15 ngày sau cũng không qua khỏi. Bà qua đời vào ngày 21 tháng 5. Tang lễ của bà được tổ chức một cách kín đáo, có sự tham dự của Hoàng tử Monaco Albert và vợ. Các phương tiện truyền thông không được phép có mặt tại đám tang, máy bay trực thăng gầm rú liên tục trên bầu trời để đảm bảo không ai chụp ảnh.

Xếp trong danh sách những phụ nữ giàu có nhất thế giới, nhưng nữ tỷ phú sống rất kín tiếng ở Monaco, hầu như không bao giờ tham dự sự kiện xã hội nào. Trước khi chết, bà nói với cảnh sát rằng không nhận được bất kỳ mối đe dọa đến tính mạng và thậm chí không có bất kỳ kẻ thù.

Vụ việc khiến cả đất nước Monaco rúng động. Các tờ báo ở Pháp và Anh đưa tin rằng vụ ám sát kiểu băng đảng này có thể là "tác phẩm" của những kẻ giết người chuyên nghiệp từ Mafia Ý hoặc Nga. Phải chăng bà Hélène là nạn nhân của những thế lực đen tối đang âm mưu xâm chiếm đế chế bất động sản rộng lớn ở Monaco của gia đình bà?

Khối tài sản kếch xù

Hélène Pastor được biết đến là người phụ nữ giàu nhất Monaco và cũng từng nằm trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất thế giới, với khối tài sản lên tới 25 tỷ USD. Nói về nguồn gốc khối tài sản khổng lồ mà Hélène sở hữu thì phải nhắc đến ông nội của bà, ông Jean-Baptiste.

Vào những năm 1880, ông nội của Hélène là một thợ đá nghèo. Ông mang đôi bàn tay trắng từ Italy đến Monaco. Thế rồi, nhờ tài năng hơn người, một công trình bằng đá của ông được hoàng tử Monaco khi đó là Louis II đánh giá cao.

Khi đã có danh tiếng, ông Jean-Baptiste bỏ tiền mua đất để xây dựng các tòa nhà chung cư sang trọng và các công trình quan trọng cho hoàng tộc. Gia tộc Pastor cũng như "vịt hóa thiên nga", trở thành bạn bè giao hữu với hoàng tộc Monaco. Đó là một niềm vinh hạnh không phải ai cũng có được.

Năm 1990, ông Jean-Baptiste qua đời để lại gia tài là số lượng lớn bất động sản cho 3 người con, trong đó có bà Hélène. Thế nhưng 2 người anh trai của bà Hélène lần lượt qua đời. Bà cùng các cháu nắm quyền kiểm soát các công ty bất động sản trị giá nhiều tỷ USD của gia tộc Pastor.

Không ai biết chính xác khối tài sản mà bà Hélène nắm trong tay nhưng người ta ước tính vào thời điểm qua đời, bà là chủ sở hữu của 3.000 căn hộ của Monaco, chiếm hẳn 15% bất động sản của quốc gia này. Trong khi giá trị bất động sản của Monaco khi đó thuộc hàng cao nhất thế giới, khoảng 120.000 USD/m2. Hélène Pastor gần như là một "nữ hoàng trị vì" không chính thức của công quốc này.

Hélène và con gái Sylvia.

Hélène kết hôn 2 lần và có hai con, Sylvia, khi đó 54 tuổi và Gildo, 47 tuổi. Cả hai đều nhận được khoản trợ cấp hàng tháng từ mẹ khoảng 700.000 USD. Nhưng Sylvia thường phàn nàn với bạn bè rằng mẹ yêu em trai hơn và cho em trai nhiều tiền hơn.

Người con rể với lòng tham vô đáy

Không lâu sau khi bà Hélène qua đời, cảnh sát Pháp đã tìm ra dấu vết 2 kẻ tình nghi là Samine Said A. (24 tuổi) và Alhair H. (31 tuổi).

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 6/5 hai tên này đi tàu hỏa từ Marseille đến Nizza và vào ở một khách sạn gần ga. Sau đó, chúng tách ra đi trên 2 xe taxi đến bệnh viện, nơi bà Hélène vừa thăm con trai.

Cảnh sát cũng đã tìm ra khách sạn nơi chúng ở và tìm được ADN của một trong hai kẻ ở phòng tắm. Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc túi thể thao có chứa súng, loại súng được dùng để ám sát nữ tỷ phú và một khoản tiền lớn. Thám tử cũng đã lần ra một số giao dịch ngân hàng trên tài khoản của nghi phạm sau khi phát hiện người này đã rút một khoản tiền không hề nhỏ từ một tài khoản ở nước ngoài.

Ngày 23/6, cảnh sát đã bắt giữ hai tên gây án và 21 nghi can khác, trong đó có người con rể Wojciech Janowski, là chồng của Sylvia. Janowski được xác định là nghi can chính, vì mọi giao dịch ngân hàng đều liên quan đến ông ta.

Ông Janowski và vợ.

Janowski có xuất thân từ một gia đình người Ba Lan và được cho là không môn đăng hộ đối với gia đình nhà vợ. Thậm chí, để tránh bẽ mặt với bên nhà vợ, ông ta làm hẳn một bản lý lịch gian dối. Thực tế, Janowski không tốt nhiệp trường Đại học Cambridge và chưa từng là tổng giám đốc khách sạn, mà chỉ làm việc trong phòng truyền thông của hiệp hội khách sạn Monaco.

Mỗi tháng, Janowski được mẹ vợ chu cấp 500.000 euro và sống trong một căn hộ cao cấp do mẹ vợ làm chủ. Tuy nhiên, số tiền này không thấm vào đâu so với số tài sản khổng lồ của bà Hélène và đó là lý do ông ta tìm cách sát hại mẹ vợ của mình để hiên ngang đặt chân vào giới thượng lưu.

Bên công tố nhận định, động cơ gây án của Janowski là "muốn nắm được tài sản thừa kế của Hélène Pastor". Bởi khi bà tỷ phú chết đi, con gái lớn Sylvia của nữ tỷ phú sẽ được hưởng một khoản tiền khổng lồ.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Janowski cũng đã nhanh chóng khai nhận đã đưa cho tay huấn luyện viên thể hình của ông ta 200.000 euro để tìm người giết mẹ vợ.

Gã này khai đã dùng 60.000 euro thuê 2 tên sát thủ loại rẻ tiền và 2 tên này đã gây án một cách thiếu chuyên nghiệp nên cả bọn nhanh chóng bị bắt giữ.

