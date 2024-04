Bị khởi tố thêm tội Loạn luân, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân 92 tuổi sẽ đối diện mức án nào?

Tiếp tục khởi tố bị can Lê Tùng Vân

Ngày 19/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về hành vi “Loạn luân”.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của đối tượng Lê Tùng Vân. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân. Ảnh: Bộ Công an

Như vậy, ông Vân bị khởi tố trong khi đang đang mang bản án 5 năm tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Bản án này hiện còn chưa được thi hành do bị cáo được tại ngoại vì vấn đề sức khỏe.

Bản án xác định, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An.

Cơ sở điều tra tội Loạn luân ở Tịnh thất Bồng lai

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ với báo Vietnamnet, có nghi vấn về việc những đứa trẻ có cùng huyết thống với ông Lê Tùng Vân nên việc CQĐT vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý đối với những người vi phạm là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường đưa ra phân tích cho rằng, trong trường hợp những người trong nhóm của ông Lê Tùng Vân biết rõ có mối quan hệ huyết thống về cùng dòng máu về trực hệ hoặc là anh chị em ruột của nhau, nhưng vẫn có hành vi quan hệ tình dục với nhau thì đây là hành vi loạn luân.

Lê Tùng Vân. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo luật sư, quá trình điều tra, CQĐT sẽ làm rõ độ tuổi của những người có cùng dòng máu trực hệ hoặc anh chị em ruột quan hệ tình dục với nhau như thế nào? Việc quan hệ tình dục có tự nguyện hay không?, để từ đó xác định tình tiết loạn luân là định tội danh hay chỉ là tình tiết định khung hình phạt.

Trao đổi với PV Doanh nghiệp & Tiếp thị, Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tội phạm học cho hay nếu trong vụ việc Tịnh Thất Bồng Lai có hành vi loạn luân thì rõ ràng đây không chỉ là sự đồi bại, vô đạo đức, ảnh hưởng giống nòi, cần lên án mà còn vi phạm nghiêm trọng luật pháp.

"Chúng ta đã tuyên truyền, xã hội lên án rất nhiều và pháp luật nghiêm cấm hành vi này từ rất lâu nên nếu xảy ra ở đây thì rõ ràng đó là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, lạc hậu rất lớn, đi lùi lại văn minh của nhân loại, xã hội và hơn thế, điều này còn thể hiện sự thách thức dư luận", ông Thìn nói với nguồn trên.

Luật quy định như thế nào về tội Loạn luân?

Điều 184 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội Loạn luân như sau:

Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Trong đó, những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau. (Khoản 17 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

Để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân cần phải xác định rõ hành vi giao cấu là thuận tình, không có dấu hiệu dùng vũ lực hoặc cưỡng ép và được thực hiện với người đã đủ 16 tuổi trở lên hay chưa.

Trong trường hợp tuy hành vi giao cấu giữa những người nói trên là thuận tình, nhưng nếu hành vi đó được thực hiện đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em (điểm c khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự 1999).

Trong trường hợp hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu dùng vũ lực, đe đoạ dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác, thì tuỳ trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm (điểm e khoản 2 Điều 111 Bộ luật Hình sự 1999) hoặc tội hiếp dâm trẻ em (điểm a khoản 2 Điều 112 Bộ luật Hình sự 1999);

Nếu hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu lợi dụng quan hệ lệ thuộc khiến bên kia phải miễn cưỡng cho giao cấu, thì tuỳ trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng dâm (điểm d khoản 2 Điều 113 Bộ luật Hình sự 1999) hoặc tội cưỡng dâm trẻ em (điểm a khoản 2 Điều 114 Bộ luật Hình sự 1999);

Trong mọi trường hợp hành vi loạn luân được thực hiện đối với trẻ em dưới 13 tuổi, thì người thực hiện hành vi loạn luân phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em (điểm a khoản 2 Điều 112 Bộ luật Hình sự 1999).

Tổng hợp