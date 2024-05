Bị gọi tên giữa ồn ào Decao - Lâm Minh, Đạt G lên tiếng nhưng phản ứng của bạn gái mới đáng bàn

Vụ mâu thuẫn gia đình của Decao và Lâm Minh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trong mấy ngày qua. Ồn ào nổ ra khi Lâm Minh ôm con trai liên tục gào khóc, miệng chảy máu xuất hiện trên một livestream cách đây 5 ngày. Sau đó, Decao lên tiếng xin lỗi, thừa nhận mẹ chồng - nàng dâu có "tăng tương tác" qua lại vì bất đồng.

Ngoài diễn biến liên quan đến ồn ào của Decao - Lâm Minh này thì một nhân vật cũng liên tục bị gọi tên chính là Đạt G. Bởi lẽ cách đây 3 năm, lùm xùm Đạt G "đi đường quyền" với bạn gái Du Uyên từng khiến dư luận phẫn nộ. Thời điểm đó, Đạt G đã bạo hành Du Uyên trước mặt gia đình, khiến tinh thần cô bị ảnh hưởng nặng nề. Những ngày qua, trên mạng xã hội còn xuất hiện một bức ảnh chế có nội dung Đạt G là "võ sĩ mạnh nhất lịch sử" còn Decao là "võ sĩ mạnh nhất hiện tại" với hàm ý mỉa mai việc họ có hành động tấn công phụ nữ.

Bức ảnh do sánh Decao và Đạt G lan truyền trên mạng xã hội trong mấy ngày qua

Đến mới đây, Đạt G đăng một ảnh có biểu cảm khó chịu ra mặt kèm dòng chia sẻ: "Luôn đối mặt với hậu quả mà bản thân gây ra, chấp nhận và đối diện, không trốn chạy. Không có gì đáng tự hào qua mấy cái meme đó đâu. Lòng cũng buồn lắm".

Ngay sau chia sẻ của Đạt G thì Cindy Lư - bạn gái hiện tại của anh cũng có động thái ngầm bảo vệ người yêu. Theo đó, Cindy Lư không trực tiếp đề cập đến sự việc Đạt G đang bị nhắc tên trên mạng xã hội nhưng cô khoe tin nhắn gửi lời cảm ơn vì anh luôn bên cạnh động viên, bảo vệ cô và con gái. Mẹ bỉm 2 con cho biết Đạt G chính là "ánh sáng dẫn đường" khi cô rơi vào vực tối trong cuộc sống. Không chỉ thế, Cindy Lư còn nhấn mạnh: "Anh luôn tuyệt vời, luôn luôn" và được Đạt G đáp lại đó chính là nhiệm vụ mà người mẹ vừa qua đời của bạn gái đã giao cho anh.

Đạt G khó chịu khi bị đào lại chuyện cũ, khẳng định việc bị chế meme không có gì đáng tự hào

Cindy Lư cũng nhanh chóng có động thái ngầm bảo vệ và bênh vực Đạt G

Vào năm 2021, Đạt G từng lên tiếng nhận lỗi sau hành động "tác động vật lý" bạn gái cũ. Anh chia sẻ: "Tôi xin lỗi Du Uyên vì trong suốt thời gian ở bên nhau, tôi còn có nhiều thiếu sót, những lỗi lầm làm tổn thương Du Uyên, tổn thương cả hai. Đó là điều mà tôi - với tư cách một người đàn ông, phải nhận sai, nhận ra những lỗi lầm của bản thân, để sửa chữa và sống tốt hơn từng ngày".

Sự việc Du Uyên bị bạo hành ngay lúc đang ăn cùng gia đình từng gây xôn xao showbiz Việt

Vào tháng 11/2023, Cindy Lư xác nhận đã tái hợp với Đạt G sau thời gian thông báo chia tay. Cô cho biết nam ca sĩ đã ở bên cạnh, cùng cô nuôi dạy và chăm sóc 2 con gái suốt 3 năm qua. Khi đó, vợ cũ Hoài Lâm thổ lộ với Đạt G: "Cám ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you".

Trong thời gian yêu nhau, Đạt G nhiều lần lên tiếng bảo vệ Cindy Lư. Ngoài ra, anh cũng rất thoải mái gọi 2 con gái của Cindy Lư và Hoài Lâm là "con", hết lòng yêu thương và chăm sóc các bé. Ít ngày trước, vì Cindy Lư phải chịu tang mẹ ruột nên Đạt G đã đại diện là phụ huynh học sinh đến trường dự lễ tổng kết năm học của con gái.

Đạt G được nhận xét đã có những thay đổi tích cực từ khi "nối lại tình xưa" với Cindy Lư

Liên quan đến ồn ào mâu thuẫn gia đình, rạng sáng 25/5, Lâm Minh cho biết mọi chuyện xuất phát từ câu chuyện hiểu nhầm trên bàn ăn. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi Decao mời cả mẹ ruột và Lâm Minh cùng xuống nói chuyện. Tuy nhiên, tất cả đều mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành động nên đã gây ra nhiều tổn thương cho nhau. Lâm Minh cho hay cô cảm thấy tủi thân vì không ai tin, không ai lắng nghe mình trong gia đình. Cô cũng cho biết sẽ không tha thứ cho người đã đánh mình. Tuy nhiên, Lâm Minh xin cộng đồng mạng không chỉ trích Decao vì hiểu rằng việc người chồng phải đứng giữa mẹ và vợ cũng rất khó khăn. Hiện tại, Lâm Minh đã rời khỏi căn nhà này để vào TP.HCM ở cùng một người bạn.

Tối 25/5, nhà sản xuất show thực tế Mẹ siêu nhân thông báo dừng phát sóng hình ảnh gia đình người mẫu Lâm Minh và Decao trong tập phát sóng thứ 11 của chương trình. Quyết định này được đưa ra sau cuộc thảo luận của nhà sản xuất và Đài Truyền hình Việt Nam về vấn đề riêng tư liên quan đến gia đình Lâm Minh và Decao.