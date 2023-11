Bị giữ giấy phép lái xe, nam tài xế lên mạng đặt làm giả để tiếp tục hành nghề chở khách

Nam tài xế ô tô 16 chỗ sử dụng Giấy phép lái xe giả

Ngày 5/11, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bàn giao nam tài xế ô tô khách 16 chỗ sử dụng giấy phép lái xe giả cho Công an phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 gồm đại úy Nguyễn Minh Tuấn, thượng úy Đỗ Thành Trung và thượng úy Đỗ Đức Bình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội), dừng kiểm tra ô tô khách 16 chỗ BKS 14B-038.XX.

Làm việc với tổ công tác, lái xe ô tô cho biết là Phạm Thành Tr. (SN 1982, trú tại Quảng Ninh) và xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Tuy nhiên khi tổ công tác kiểm tra giấy phép lái xe của anh Tr. thì phát hiện đây là giấy tờ giả.

Qua đấu tranh khai thác, anh Tr. khai nhận do lái xe hạng E đang bị tạm giữ tại Công an TX Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Do đó, anh đã lên mạng mua giấy phép lái xe giả để tiếp tục hành nghề chở khách.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.