Bị CSGT dừng xe xử phạt, nhiều tài xế xe bus bất ngờ khi không biết mình vi phạm

Ông Nguyễn Huy V. cho biết, khi đi đến điểm dừng Bạch Mai do không để ý nên đã dừng xe đón khách cách xa vỉa hè. "Là tài xế lâu năm, tôi biết việc dừng đỗ xe như vậy gây mất an toàn giao thông, nhưng nhiều khi cũng vì tranh thủ do điểm này đặc thù rất đông người đi lại. Nếu tôi đỗ xe sát quá cũng sợ gây tai nạn bởi có rất nhiều người đứng đợi xe dưới lòng đường, việc dừng sai vị trí nhiều khi cũng do ý thức của người dân nữa" - ông V. nói.