Bị cô nhắc chuyện nên mua thêm khăn quàng đỏ cho con, bà mẹ Hà Nội đăng ảnh "khoe" khiến dân tình cười ngất

Hóa ra, vấn đề không nằm ở chuyện thiếu khăn mà ở cách cậu bé sử dụng món đồ quen thuộc này.

Mới đây, một bà mẹ Hà Nội chia sẻ đoạn tin nhắn nhận được từ cô giáo của con. Trong đó, cô nhẹ nhàng nhắn: “Chị ơi, chị mua thêm cho con vài chiếc khăn quàng đỏ để con thay dần nhé ạ. Chứ khăn con đang đeo đến lớp như thế này thì chưa đúng quy định về trang phục chị ạ”.

Đi kèm tin nhắn là hình ảnh cậu học sinh mặc áo sơ mi trắng, đeo khăn quàng đỏ nhưng chiếc khăn lại được quấn khá lộn xộn, không theo cách đeo thông thường. Nhìn qua, người ta dễ nghĩ rằng gia đình chưa chuẩn bị đầy đủ khăn quàng cho con hoặc chiếc khăn đã cũ, không còn ngay ngắn.

Thế nhưng, phản ứng của người mẹ lại khiến nhiều người bật cười. Chị đăng ảnh con lên mạng xã hội, kèm lời giải thích đầy hài hước: “Đây là chiếc khăn quàng đỏ con tui đi học. Nhà chỗ nào cũng thấy khăn quàng đỏ, cái ở ghế, cái ở giường, cái ở bàn học. Mà đi học nó đeo cái khăn như thế này thì có lộn ruột không? Cứ như là bố mẹ nó không mua cho nó được cái khăn quàng đỏ ý”.

Đi kèm tin nhắn là hình ảnh cậu học sinh mặc áo sơ mi trắng, đeo khăn quàng đỏ nhưng chiếc khăn lại được quấn khá lộn xộn, không theo cách đeo thông thường. (Ảnh: Trang Nguyen)

Hóa ra, vấn đề không nằm ở chuyện thiếu khăn mà ở cách cậu bé sử dụng món đồ quen thuộc này. Trong khi mẹ nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, cô giáo lại phải nhắn tin nhắc nhở vì chiếc khăn con đeo đến lớp chưa đúng quy định.

Nhiều phụ huynh đồng cảm

Câu chuyện nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi có lẽ không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống tương tự: Đồ dùng học tập mua đủ, quần áo chuẩn bị sẵn, nhưng khi con tự đi học, mọi thứ lại có thể trở nên khác hẳn những gì cha mẹ hình dung.

Một chiếc khăn quàng đỏ vốn là vật dụng rất quen thuộc với học sinh tiểu học. Tuy nhiên, với trẻ, việc đeo khăn đôi khi chỉ là một thao tác cần hoàn thành trước giờ vào lớp, chứ chưa hẳn đã được chú ý đến chuyện ngay ngắn hay đúng cách. Có em đeo lệch, có em thắt nút quá lỏng, thậm chí có em tiện tay quấn khăn theo cách mình thấy thoải mái nhất.

Điều khiến người mẹ trong câu chuyện dở khóc dở cười là nhà có không ít khăn quàng, nhưng con vẫn khiến cô giáo phải nhắc. Chị còn hài hước nhận xét rằng con đã bắt đầu bước vào cái tuổi mà bố mẹ và con nhìn nhau chỉ thấy “toàn lòng trắng”. Cách nói vui ấy phần nào gợi lên một giai đoạn khá quen thuộc trong nhiều gia đình: Khi trẻ bắt đầu lớn, có chính kiến riêng, đôi khi không còn dễ dàng làm theo lời nhắc nhở của cha mẹ như trước.

Thực tế, những thay đổi trong cách ứng xử của trẻ ở giai đoạn này thường khiến cha mẹ vừa buồn cười, vừa có lúc sốt ruột. Những việc tưởng chừng rất nhỏ như mặc đồng phục, đeo khăn quàng, chuẩn bị sách vở hay sắp xếp đồ dùng cá nhân cũng có thể trở thành chuyện phải nhắc đi nhắc lại mỗi sáng.

Tuy nhiên, thay vì chỉ trách con cẩu thả, cha mẹ có thể tranh thủ những tình huống như vậy để hướng dẫn trẻ tự chăm sóc bản thân và chịu trách nhiệm với những việc thuộc về mình. Đeo khăn quàng đúng quy định không phải chuyện lớn, nhưng đó cũng là một phần của việc học cách tuân thủ nội quy chung, tôn trọng môi trường tập thể và biết chuẩn bị chỉn chu trước khi đến trường.

Ở chiều ngược lại, trẻ cũng cần có cơ hội tự làm những việc phù hợp với lứa tuổi, kể cả khi ban đầu còn vụng về. Cha mẹ có thể hướng dẫn một lần, sau đó để con tự thực hiện và nhắc nhở khi cần thiết, thay vì làm thay tất cả.

Một chiếc khăn quàng đỏ không đáng để cả nhà phải căng thẳng. Nhưng qua chuyện nhỏ ấy, cha mẹ có thêm một dịp để nhận ra con đang lớn lên, bắt đầu muốn tự quyết định nhiều việc hơn. Đôi khi, điều khiến người lớn bật cười cũng chính là những thay đổi rất bình thường trên hành trình trưởng thành của trẻ.