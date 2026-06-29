Bị chỉ trích thậm tệ, tuyển Hàn Quốc vẫn nhận thưởng hơn 1 tỷ đồng/người sau khi bị loại sớm ở World Cup 2026

Dù không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026, các tuyển thủ Hàn Quốc vẫn nhận khoản thưởng 80 triệu won mỗi người theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

Đội tuyển Hàn Quốc khép lại World Cup 2026 với thành tích gây thất vọng khi dừng bước ngay từ vòng bảng. Dẫu vậy, các cầu thủ vẫn được nhận khoản thưởng cố định từ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Theo quy định của KFA, toàn bộ 26 tuyển thủ trong danh sách đăng ký chính thức được nhận 50 triệu won tiền thưởng cơ bản khi tham dự World Cup.

Ngoài ra, chiến thắng 2-1 trước CH Czech ở lượt trận mở màn giúp đội tuyển có thêm khoản thưởng 30 triệu won. Nhờ đó, mỗi cầu thủ sẽ nhận tổng cộng 80 triệu won, tương đương hơn 1,3 tỷ đồng. Do không có trận hòa nào ở vòng bảng, Hàn Quốc cũng không được nhận khoản thưởng 10 triệu won dành cho mỗi trận hòa.

Đội bóng của HLV Hong Myung-bo kết thúc bảng A với 3 điểm sau ba trận, lần lượt thắng CH Czech nhưng để thua Mexico và Nam Phi. Hàn Quốc xếp thứ ba bảng đấu, sau đó bị đẩy xuống vị trí thứ chín trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất và chính thức bị loại.

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Việc không thể góp mặt ở vòng 32 đội cũng khiến toàn đội mất cơ hội nhận các khoản thưởng theo thành tích. Theo quy định của KFA, mỗi cầu thủ sẽ được thưởng thêm 100 triệu won nếu vào vòng 32 đội, 200 triệu won nếu lọt vào vòng 16 đội và 300 triệu won nếu góp mặt ở tứ kết.

Không chỉ vậy, khoản thưởng đặc biệt do Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu cam kết trước giải cũng không được kích hoạt. Ông từng hứa sẽ trao 1 tỷ won nếu đội tuyển giành vé vào vòng 32 đội, 2 tỷ won nếu vào vòng 16 đội và 3 tỷ won nếu tiến vào tứ kết.

Do Hàn Quốc dừng bước ngay sau vòng bảng, toàn bộ các khoản thưởng này đều không được trao.

Như vậy, Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in cùng 23 đồng đội đều nhận mức thưởng như nhau, bất kể số phút thi đấu hay mức độ đóng góp tại giải. Tổng số tiền KFA chi thưởng cho đội tuyển sau World Cup 2026 là 2,08 tỷ won.

So với kỳ World Cup 2022 tại Qatar, đây là sự chênh lệch rất lớn. Khi đó, dưới thời HLV Paulo Bento, tuyển Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội và mỗi tuyển thủ nhận mức thưởng tối đa lên tới 340 triệu won.

Tú Tú.