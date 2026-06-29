Neymar lại gây choáng khi chi triệu đô mua đồng hồ ngay tại World Cup

Neymar chi triệu USD mua đồng hồ trước trận quyết đấu với Nhật Bản.

Trong ngày nghỉ cùng đội tuyển Brazil tại Mỹ, tiền đạo Neymar một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi chi khoảng một triệu USD để sở hữu chiếc đồng hồ xa xỉ của thương hiệu Jacob & Co tại New Jersey, tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập hàng hiệu đồ sộ của mình.

Neymar chi triệu đô đi mua đồng hồ (Ảnh: IG)

Thông tin về thương vụ đắt đỏ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau khi chính ông Jacob Arabo, chủ thương hiệu Jacob & Co, đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc trao tay chiếc đồng hồ cho siêu sao người Brazil. Sự xuất hiện đầy phấn khích của tiền đạo thuộc biên chế Santos cho thấy anh vẫn giữ nguyên đam mê với các dòng phụ kiện xa xỉ, bất chấp việc đang trong giai đoạn tập trung cao độ cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Neymar Jr. từ lâu đã nổi tiếng là một trong những "tay chơi" đồng hồ khét tiếng nhất thế giới bóng đá. Bộ sưu tập của ngôi sao người Brazil ước tính có giá trị lên tới hàng chục triệu USD, trải dài từ những mẫu Rolex cổ điển, Audemars Piguet sang trọng cho đến những "cỗ máy thời gian" siêu đắt đỏ và độc bản của Richard Mille hay Jacob & Co.

Trước đó, Neymar vừa có màn tái xuất đầy cảm xúc tại World Cup 2026 sau gần ba năm vắng bóng trong màu áo Brazil. Anh được tung vào sân ở những phút cuối trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland tại bảng C hôm 25/6 và đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc sau trận đấu. Do chưa đạt thể trạng tốt nhất để đá chính, chân sút 34 tuổi đang được HLV Carlo Ancelotti quy hoạch như một "siêu dự bị" chiến lược, sẵn sàng vào sân từ băng ghế dự bị để tạo đột biến.

Hiện tại, Neymar cùng các đồng đội đang ráo riết chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 16 đội gặp tuyển Nhật Bản, diễn ra vào ngày 30/6 tới trên sân vận động Houston. Đây là thử thách quan trọng trong hành trình đi tìm danh hiệu World Cup thứ 6 của đội bóng xứ Samba.