An ninh phiên tòa được thắt chặt với lực lượng bảo vệ bố trí trước cổng tòa án để đảm bảo an toàn khu vực. Tất cả người tham dự phiên tòa phải xuất trình giấy tờ tùy thân và qua kiểm tra an ninh, gửi túi xách và các thiết bị điện tử trước khi vào khu vực xét xử.