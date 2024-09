Bị cấm dùng thang máy chung cư chuyển linh cữu, người đàn ông uất ức đưa quan tài bố xuống bằng thang bộ

Vụ việc gây nhiều tranh cãi này xảy ra tại khu dân cư phức hợp ở Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đó, một gia đình sống ở căn hộ tầng 29 một tòa chung cư không may có người thân qua đời. Được biết, người mất là một cụ ông. Trước đây vì tuổi cao sức yếu, vợ mất sớm nên ông cụ đã bán đất ở quê lên thành phố sống cùng các con nhiều năm nay.

Theo di nguyện trước khi mất của cụ, người con trai làm lễ tang nhỏ tại nhà cho bố sau đó đưa ông vào quan tài và chuẩn bị để đưa ông về quê làm lễ và chôn cất. Vốn dĩ đây là việc đơn giản, chẳng ngờ sự việc sau đó lại trở nên phức tạp khiến người con trai không khỏi bàng hoàng.

Hàng xóm ngăn cấm người đàn ông dùng thang máy chuyển linh cữu người thân từ tầng 29 xuống tầng 1. Ảnh minh họa

Hàng xóm phản đối việc dùng thang máy vận chuyển linh cữu

Theo đó, trước ngày đưa linh cữu của cụ ông về quê như đã định, người con trai đã xin ý kiến ban quản lý tòa nhà và đăng thông báo lên nhóm chung của cư dân tại đây. Nội dung tin nhắn thông báo khoảng 9h sáng ngày hôm sau sẽ xin dùng 1 thang máy để đưa linh cữu của bố xuống sảnh tầng 1. Anh mong rằng mọi người có thể ưu tiên cho gia đình anh dùng tạm trong vài phút và cũng hy vọng mọi người thông cảm vì bất tiện này.

Vốn dĩ thông báo rất lịch sự nhưng lại khiến chung cư nổ ra cuộc tranh cãi kịch liệt. Được biết, ngay khi thấy thông báo, 96 hộ dân cư sống chung tòa nhà đã chia thành 2 chiến tuyến. Một bên bày tỏ sự thông cảm và chia buồn với gia đình chủ căn hộ tầng 29, một bên khác lại kiên quyết phản đối và cấm không cho gia đình người đàn ông dùng thang máy vận chuyển linh cữu.

Lý do phản đối đa phần là vì cho rằng việc vận chuyển thi thể trong thang máy có thể vô tình phát tán những virus hoặc vi khuẩn có hại trong thi thể ra không gian chung. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của những người dân sống tại đây.

Ảnh minh họa

Phía ban quản lý tòa nhà sau khi nghe lý do phản đối của người dân cũng cảm thấy vô cùng khó xử vì đây cũng là lý do chính đáng. Do đó phía ban quản lý tòa nhà đã liên hệ với người đàn ông nói sẽ hỗ trợ mở đường cầu thang bộ cho anh đưa linh cữu của người thân xuống. Tuy nhiên, căn hộ của gia đình người đàn ông ở tận tầng 29, để vận chuyển xuống bằng thang bộ sẽ rất vất vả. Hơn nữa, người đàn ông cũng đóng tiền sử dụng thang máy, do đó khi bị cấm dùng vận chuyển linh cữu khiến anh này rất bức xúc.

Tuy nhiên, sau cùng vì để tránh phiền phức cũng như muốn bố mình được đưa về quê yên bình. Người đàn ông chấp nhận nín nhịn, chịu ấm ức bỏ ra hơn 2000 tệ (khoảng gần 7 triệu đồng) thuê người cùng mình khiêng quan tài của bố từ tầng 29 xuống tầng 1.

Người đàn ông sau đó đã phải thuê người tự vận chuyển linh cữu xuống bằng đường cầu thang bộ. Ảnh minh họa

Vì quá bức xúc, nên sau khi lo xong ma chay cho bố, người con trai đã công khai đăng tải vụ việc này lên mạng xã hội. Vụ việc nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Mọi người cũng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau để tranh cãi về vụ việc này.

Bởi việc người đàn ông sử dụng thang máy vận chuyển linh cữu hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Vì thang máy vốn có quy định riêng khi mang vật dễ cháy nổ, nhưng linh cữu không nằm trong danh sách này. Người đàn ông cũng đóng tiền sử dụng thang máy nên việc dùng thang máy đưa linh cữu xuống không sai. Tuy nhiên, hành động này cũng tiềm ẩn ít nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe của người dân sống tại chung cư. Do đó việc phản đối của một số người dân cũng không phải không chính đáng.