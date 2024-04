Bí ẩn về loài bạch tuộc chỉ sinh sản một lần và bảo vệ con cái của chúng cho đến hơi thở cuối cùng!

Độ sâu của đại dương chứa đựng nhiều điều kỳ diệu, và trong số đó có câu chuyện về loài bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương (Enteroctopus dofleini). Sinh vật tuyệt vời này, với tám xúc tu dài và trí thông minh vượt trội, là hiện thân của một tấm gương mạnh mẽ về lòng tận tụy của người mẹ. Không giống như hầu hết các loài động vật khác, bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương cái chỉ sinh sản duy nhất một lần trong vòng đời 5 năm của mình.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương (Enteroctopus dofleini) là một trong những loài động vật không xương sống lớn nhất hành tinh. Sở hữu kích thước khổng lồ với chiều dài cơ thể lên đến 3 mét (10 feet) và trọng lượng 150 kg (330 pound), chúng là niềm kinh ngạc và là đối tượng nghiên cứu đầy hấp dẫn của các nhà khoa học.

Bên cạnh việc phát triển lớn hơn (kỷ lục về kích thước được giữ bởi một mẫu vật có chiều ngang 9 mét và nặng hơn 270 kg) và sống lâu hơn bất kỳ loài bạch tuộc nào khác, bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương còn là bậc thầy về ngụy trang: các tế bào sắc tố đặc biệt trên da của chúng cho phép chúng thay đổi màu sắc và kết cấu, hòa mình một cách gần như hoàn vảo với san hô, thực vật hoặc đá xung quanh. Và bất chấp kích thước của chúng, chúng có thể chui qua những lỗ nhỏ nhất và thậm chí trốn thoát khỏi bể cá.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương là loài ăn thịt, với chế độ ăn uống đa dạng bao gồm cua, tôm hùm, cá, nhuyễn thể và thậm chí cả rắn biển. Chúng là những kẻ săn mồi đơn độc, sử dụng trí thông minh và sức mạnh phi thường để phục kích và tiêu diệt con mồi. Chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển như một kẻ săn mồi hàng đầu, giúp kiểm soát quần thể con mồi, duy trì sự cân bằng sinh thái và góp phần vào sự đa dạng của hệ sinh thái.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương thường đẻ 80.000 quả trứng cho lần sinh sản duy nhất của cuộc đời. Những quả trứng này, thường được gắn vào mặt dưới của một kẽ đá. Sau khi đẻ, bạch tuộc cái sẽ trở thành người bảo vệ tận tâm, quyết liệt bảo vệ những của trứng quý giá của mình trong khoảng thời gian từ sáu đến mười tháng cho đến khi chúng nở.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương được đánh giá là một trong những loài động vật không xương sống thông minh nhất. Chúng có khả năng học hỏi, ghi nhớ, giải quyết vấn đề và sử dụng công cụ. Ngoài ra, chúng còn sở hữu khả năng thay đổi màu sắc và hình dạng da một cách tinh vi, giúp chúng hòa mình vào môi trường xung quanh để săn mồi hoặc trốn tránh kẻ thù. Mỗi xúc tu của bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương đều có sức mạnh gấp 8 lần so với cơ bắp của con người. Nhờ sức mạnh này, chúng có thể dễ dàng hạ gục con mồi lớn như cua, tôm hùm và cá.

Trong quá trình ấp nở kéo dài này, bạch tuộc mẹ biến thành người chăm sóc không mệt mỏi. Nó liên tục dùng những xúc tu của mình để đảo dòng nước lưu thông qua những quả trứng, đảm bảo dòng nước có oxy được cung cấp ổn định. Điều này ngăn ngừa sự tích tụ của vi khuẩn có hại và giữ cho phôi phát triển khỏe mạnh. Sự chăm sóc kỹ lưỡng của bạch tuộc mẹ còn giúp xua đuổi bất kỳ kẻ săn mồi nào dám tiếp cận đàn con dễ bị tổn thương của nó.

Mặc dù có kích thước khổng lồ, nhưng bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương hiếm khi tấn công con người. Tuy nhiên, vết cắn của chúng có thể gây ra đau đớn và sưng tấy do nọc độc. Tuổi thọ của bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương tương đối ngắn, chỉ từ 3 đến 5 năm. Lý do cho điều này được cho là do kích thước khổng lồ của chúng khiến chúng dễ bị tổn thương bởi bệnh tật và kẻ săn mồi.

Nhưng có lẽ khía cạnh đáng chú ý nhất trong tình mẫu tử của bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương là sự hy sinh cao cả của nó. Được thúc đẩy bởi bản năng làm mẹ mạnh mẽ, bạch tuộc mẹ sẽ hoàn toàn bỏ ăn trong giai đoạn quan trọng này. Điều duy nhất khiến nó bận tâm là cung cấp môi trường tối ưu cho trứng phát triển. Kết quả là cơ thể của nó sẽ yếu đi và dần khô héo. Vào thời điểm trứng nở, bạch tuộc mẹ thường đã đi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, nó đã hy sinh mọi thứ để đảm bảo sự phát triển thành công của những quả trứng.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương sinh sống ở các vùng nước ôn đới và cận nhiệt đới của Bắc Thái Bình Dương, bao gồm bờ biển phía tây Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng thường được tìm thấy ở độ sâu từ 30 đến 600 mét (100 đến 2.000 feet) dưới đáy biển, và ưa thích ẩn náu trong các hang động và khe nứt đá.

Những con bạch tuộc mới nở là những sinh vật phù du nhỏ bé và chúng sẽ phải đối mặt với vô số mối nguy hiểm trong đại dương rộng lớn. Trong số 80.000 quả trứng do bạch tuộc mẹ đẻ ra, chỉ có một số ít sống sót đến trưởng thành.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương hiện chưa được xếp vào danh sách nguy cấp, nhưng số lượng của chúng đang có xu hướng giảm sút do khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường. Việc bảo vệ môi trường sống và thực thi các biện pháp đánh bắt bền vững là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của loài sinh vật độc đáo này.

Tham khảo: Earthlymission