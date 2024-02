Bí ẩn thông tin về chung cư mini nơi cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội

Vụ án mạng xảy ra tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, nạn nhân L.T.T.L. (SN 2003; trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mất liên lạc từ hôm mùng 7 Tết Giáp Thìn, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định và bắt giữ nghi phạm là H.M.H (SN 2004, quê quán Bắc Giang) để điều tra.

Vụ án xảy ra tại một căn phòng trong tòa nhà

Sáng 20/2, theo ghi nhận của PV tại ngôi nhà 6 tầng trong ngõ 79 Cầu Giấy hiện được chia phòng cho thuê như một chung cư mini (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), bên trong chỉ có một vài chiếc xe máy và cánh cửa đóng kín. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại tầng 3 căn nhà. Nhiều người dân khu vực cho biết, tối muộn hôm qua sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công việc khám nghiệm hiện trường, nhiều người thuê trọ cũng mang theo đồ rời đi.

Người dân khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc

"Sáng hôm nay cũng tiếp tục thêm người mang đồ rời khỏi nhà. Có thể họ cảm thấy xót xa và hoang mang vì nạn nhân là quản lý ngôi nhà. Ngoài ra cũng nhiều thông tin bí ẩn về nguồn gốc căn nhà", người hàng xóm chia sẻ, bản thân ông cũng như nhiều hộ gia đình xung quanh chưa từng biết hiện tại ai là chủ thực sự của ngôi nhà.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện tổ dân phố cho biết, bản thân vị này cũng chưa từng gặp chủ thực sự của căn nhà vì với chức năng tổ dân phố thì chỉ nắm bắt thông tin, không được kiểm tra. Theo vị này, ngôi nhà từng bỏ hoang hơn chục năm, khoảng 3 năm trước ngân hàng phát mại, mới đây có một nhóm người đến xây nhà.

"Có thanh niên khoảng 30 tuổi và một số người nữa nói chuyện là chủ nhưng tôi nghĩ không phải, họ đến giới thiệu mang tính ngoại giao thôi", vị này cho biết và tỏ ra xót xa về vụ án mạng đối với cô gái trẻ.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình chị L.T.T.L. (SN 2003; trú tại: phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc không liên lạc được với chị L. từ 15h ngày 16/02/2024 (mùng 7 Tết Giáp Thìn); căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích trên trang Facebook Công an TP để hỗ trợ gia đình tìm kiếm; đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh, truy tìm chị L.

Đến khoảng 12h30 ngày 19/02/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L. là H.M.H (SN: 2004, quê quán Bắc Giang); đồng thời phát hiện thi thể chị L. tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.