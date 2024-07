Bí ẩn của ký hiệu quen thuộc ".com": Ý nghĩa thực sự được giải đáp sau 39 năm

Có lẽ ít ai ngờ rằng nguồn gốc của tên miền ".com" lại là một điều bí ẩn với nhiều người dùng Internet, cho dù nó đã xuất hiện từ giữa những năm 1980. Vào ngày 1/1/1985, ".com" ra đời cùng với các tên miền đầu tiên khác như: edu, gov, mil, net, org và int.



Ban đầu, ".com" được dự định dành riêng cho các công ty hoạt động trực tuyến, cụ thể nó được sử dụng cho các tên miền phụ của các công ty này. Nhưng sau đó, nó đã được mở rộng cho mục đích sử dụng chung và trở thành phần mở rộng tên miền được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Tên miền ".com" đã xuất hiện từ giữa những năm 1980. (Ảnh: Wix)

Mới đây, trên diễn đàn Reddit, nhiều người dùng đã đặt câu hỏi về sự phổ biến của tên miền này. Một người dùng thắc mắc: "Hãy giải thích như tôi là một đứa trẻ 5 tuổi: Ý nghĩa của việc có '.com' trong thanh địa chỉ là gì? Và liệu có sự khác biệt nào nếu chúng ta sử dụng '.edu', '.org' hoặc '.io' mà tôi thấy xuất hiện ngày càng nhiều hay không?".

Theo Ionos Digital Guide - website chuyên cung cấp thông tin về tên miền và lưu trữ web, ".com" là viết tắt của "commercial" (thương mại). Trang web này cũng đề cập rằng: "Mọi người đều quen thuộc với '.com', nhưng nhiều người dùng Internet không biết tên miền này là viết tắt của từ gì". Tài liệu RFC 920 từ tháng 10/1984 cũng đã chỉ định ".com" là "thương mại".

Tuy nhiên, Jack Haverty, một cựu nhân viên của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và là người có kinh nghiệm từ những ngày đầu của Internet, lại cho rằng ".com" ban đầu có thể là viết tắt của "company" (công ty). Ông cho biết: "Vào những năm 80 và 90, Internet 'không được tạo ra để kết nối các doanh nghiệp'".

Mặc dù vậy, sau 39 năm, "thương mại" vẫn là ý nghĩa phổ biến nhất gắn liền với ".com". Trên diễn đàn Reddit, một người dùng đã giải thích: "Mỗi phần mở rộng này được gọi là một tên miền và là cách để phân loại thông tin trên Internet, giúp bạn biết loại trang web bạn đang truy cập và ai là người điều hành. '.com' giúp bạn hiểu rằng bất kỳ trang web nào bạn đang truy cập đều do một công ty hoặc doanh nghiệp nào đó điều hành, vì vậy hãy coi '.com' là công ty".

Mỗi phần mở rộng này được gọi là một tên miền và là cách để phân loại thông tin trên Internet. (Ảnh: Nindohost)

Người này cho biết thêm: "'.edu' là viết tắt của 'education' (giáo dục) và cho biết trang web đó thuộc về một trường cao đẳng hoặc cơ sở giáo dục đại học nào đó... '.org' dùng để chỉ một tổ chức, thường là phi lợi nhuận. Hiện nay, một tên miền như '.io' chỉ là một tên miền thịnh hành, về mặt kỹ thuật không có mục đích thực sự nào. Bạn thường thấy '.io' trong các công ty khởi nghiệp và trò chơi độc lập".

Một người dùng khác cũng chia sẻ: "Trước đây, ở Mỹ, chỉ có '.gov' (trang web chính phủ), '.net' (mạng hoặc trang web đa năng), '.org' (tổ chức), '.com' (công ty) và '.edu' (giáo dục, như trường học hoặc trường đại học). Tuy nhiên, khoảng một hoặc hai năm trước, điều đó đã thay đổi khi mọi người bắt đầu có thể đặt bất cứ thứ gì ở cuối địa chỉ. Giờ đây, chúng không còn nhiều ý nghĩa nữa".

*Nguồn: Express, Mirror