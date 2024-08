BHXH Việt Nam chỉ những dấu hiệu nhận diện website mạo danh, lừa đảo

Theo Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông , thời gian qua, trong quá trình kiểm tra, rà soát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC trực thuộc cơ quan này đã ghi nhận 124.928 địa chỉ website giả mạo các cơ quan, tổ chức. Trong đó, có 2 website giả mạo trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Cụ thể, các đối tượng giả mạo ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số với các địa chỉ, tên miền dễ gây nhầm lẫn như vssid[.]govvn.com, vssidgov[.]com, baohiemxahoi[.]vnagov.com sử dụng địa chỉ IP nước ngoài và nguy hiểm hơn trên trang này có nội dung tự công nhận đây là trang của BHXH Việt Nam và đặc điểm nhận diện (logo, giao diện) có sự tương đồng lớn.

Website giả mạo địa chỉ dịch vụ công của BHXH.

Ngay sau khi phát hiện, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng để báo cáo, gỡ bỏ các trang giả mạo trên. Tuy nhiên, để tránh việc nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa, gây hậu quả đáng tiếc, BHXH Việt Nam khuyến cao người dân có thể nhận diện các trang web chính thức của ngành BHXH dựa vào các đặc điểm như:

Cấu trúc tên miền là .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước (ngành BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM mà tên miền lừa đảo đang sử dụng).

Các trang web chính thức của BHXH Việt Nam đều được gán nhãn chứng nhận Tín nhiệm mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ở cuối trang, tra cứu tại cổng thông tin https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/

Các trang web chính thức của BHXH Việt Nam sử dụng chứng chỉ bảo mật quốc tế GlobalSign.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dùng nâng cao cảnh giác để không truy cập vào các website giả mạo . Cùng với việc cảnh báo các hình thức lừa đảo trực tuyến, từ trung tuần tháng 7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng hưởng ứng chiến dịch ‘Nhận diện Lừa đảo’ do Cục An toàn thông tin phối hợp với Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, phát động, chia sẻ tới cộng đồng người dùng mạng xã hội những cách thức phòng tránh lừa đảo trực tuyến.