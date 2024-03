"Best seller" tại Olive Young: 5 kem chống nắng dưỡng ẩm "thần sầu", nàng dùng rồi dễ là sẽ giới thiệu cho người quen

Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream

Được mệnh danh là một sản phẩm quốc dân, Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng các dòng kem chống nắng xịn mịn nhất tại Olive Young.

Sản phẩm này chứa chiết xuất nước cây bạch dương, nguồn cung cấp amino acids và khoáng chất dồi dào, giúp dưỡng ẩm sâu cho da. Với chỉ số chống nắng SPF50+ PA++++, kem chống nắng này bảo vệ làn da khỏi tác động xấu từ tia UVA và UVB. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Hyaluronic Acid, Niacinamide và Adenosine còn giúp da thêm căng mọng, ngâm nước và ngăn ngừa sự hình thành các sắc tố melanin.

Kết cấu nhẹ nhàng, không gây bí da hay để lại vệt trắng, sản phẩm dễ dàng thẩm thấu vào da, không chỉ bảo vệ da mà còn giữ cho da mềm mại và mịn màng. Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm, và là lựa chọn lý tưởng để sử dụng hàng ngày.

Giá: 475k Nơi mua: ROUNDLAB Store

d'Alba Waterfull Essence Sun Cream

d'Alba Waterfull Essence Sun Cream là kem chống nắng thuần chay, mang lại hiệu quả bảo vệ da cao với chỉ số SPF 50+ PA++++. Không chỉ ngăn chặn tác động của tia UVA và UVB, sản phẩm còn cung cấp độ ẩm sâu, nhờ thành phần chính từ nước suối trắng từ Ý. Texture nhẹ nhàng, dễ dàng thẩm thấu vào da, kem chống nắng d'Alba không gây cảm giác nhờn rít hay trắng bệt, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

d'Alba Waterfull Essence Sun Cream với kết cấu dạng lỏng, mang đến lớp finish mỏng nhẹ ráo nhanh, giúp duy trì làn da mịn màng, tươi trẻ, đồng thời chống lại tác động của môi trường như khói bụi và ô nhiễm.

Giá: 544k Nơi mua: d'Alba Official Store

BEAUTY OF JOSEON Relief Sun Rice+ Probiotics

BEAUTY OF JOSEON Relief Sun Rice+ Probiotics được tạo ra với sự kết hợp giữa những thành phần truyền thống và công nghệ hiện đại, kem chống nắng này không chỉ bảo vệ làn da chống lại tác hại của tia UV mà còn nuôi dưỡng da nhờ vào những dưỡng chất từ gạo và probiotics.

Phần lớn người tiêu dùng đánh giá cao sản phẩm vì kết cấu nhẹ nhàng, không gây bí da hay nhờn rít, tạo cảm giác thoải mái sau khi thoa. Relief Sun Rice+ Probiotics cung cấp độ ẩm cân bằng, phục hồi hàng rào bảo vệ da, đồng thời giúp cải thiện tông màu da, mang lại vẻ ngoài tự nhiên và tươi sáng.

Công thức không chỉ chứa chiết xuất từ gạo giúp làm dịu và mịn da, mà còn bổ sung probiotics hỗ trợ cân bằng lợi khuẩn trên da, từ đó nâng cao khả năng bảo vệ và phục hồi da từ bên trong. Với SPF50+ PA++++, Relief Sun Rice+ Probiotics là sự lựa chọn hoàn hảo để chị em yên tâm ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời mà không lo lắng về hại da.

Giá: 279k Nơi mua: Son Auth

Dr.G Brightening Up Sun+

Dr.G Brightening Up Sun+ là một sản phẩm chống nắng vượt trội, không chỉ bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UVA và UVB mà còn có khả năng làm sáng da. Với chỉ số SPF 50+ PA+++, kem chống nắng này đảm bảo an toàn tối ưu dưới ánh nắng mặt trời. Thành phần chứa các dẫn xuất từ vitamin C và E giúp nuôi dưỡng làn da, trong khi các chiết xuất thực vật như bạch trà và rau má cung cấp độ ẩm, giữ cho da mịn màng.

Dr.G Brightening Up Sun+ có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh không gây bết dính hay bóng nhờn, phù hợp với mọi loại da. Sản phẩm còn hỗ trợ ngăn chặn quá trình oxy hóa và tăng cường độ đàn hồi cho da, là lựa chọn lý tưởng để bảo vệ và duy trì vẻ rạng rỡ cho làn da hàng ngày.

Giá: 398k Nơi mua: Mint Cosmetics

Goodal Houttuynia Cordata Calming Moisture Suncream

Goodal Houttuynia Cordata Calming Moisture Suncream là kem chống nắng với chiết xuất từ cây diếp cá, nổi tiếng với khả năng làm dịu da và cung cấp độ ẩm. Sản phẩm không chỉ bảo vệ da khỏi tác động của tia UVA và UVB với chỉ số SPF cao, mà còn giữ cho làn da mềm mại, mịn màng suốt cả ngày.

Công thức không gây nhờn, dễ thẩm thấu vào da, làm cho việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày trở nên thoải mái và tiện lợi. Với việc không chứa cồn và chất tạo mùi, Goodal Houttuynia Cordata Suncream phù hợp cho cả làn da nhạy cảm, giúp cải thiện tình trạng kích ứng và đỏ rát do ánh nắng.