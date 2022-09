Be@rbrick Việt Nam sẽ phát hành miễn phí bản trải nghiệm Blind Box trong tháng 9/2022 tại TP.HCM

Be@rbrick size 100% thuộc Series 43

Vâng! Bạn không đọc nhầm đâu, Be@rbrick Việt Nam sẽ được khởi động chào sân bằng 3 đợt "Drop" từ ngày 16-18/09/2022 tại cửa hàng đối tác được chọn tại khu vực TP.HCM và các sản phẩm sẽ hoàn toàn phát hành free - miễn phí trải nghiệm.

Nguồn: @Medicomtoy.com

Tấn công vào thị trường Art-Toy Việt Nam, đây là nước đi đầu tiên mà Sneaker Buzz cùng Toragon đã bắt đầu cởi mở giao tiếp với một nền tảng văn hoá địa phương mà họ chuẩn bị xây dựng. Khác với việc làm giảm hình ảnh Be@rbrick khi thả "Drop-ALL FOR FREE" với các phiên bản size 100% (70mm) thì họ lại cho rằng đây là cách tiếp xúc cần làm mới. Đó là cách rủ chơi game không điều kiện!

Qua những Seeding Pack mà Sneaker Buzz đang chuyển đến các đối tác và influencer để bật mí tin này và sau đó đã được liên hệ cũng như xác nhận, thì chúng hoàn toàn có thật. Được biết với thông tin chi tiết từ phía đại diện, các đợt Drop sẽ chỉ thả FREE một cách ngẫu nhiên 20-40 em gấu chính hãng thuộc các Series nổi tiếng mới nhất 42, 43, 44 trị giá từ 250.000 - 3.000.000 tuỳ vào độ may mắn của chủ nhân mở được.

Và mỗi đợt Drop sẽ chỉ được phân bổ với số lượng giới hạn khoảng 20-40 items/ đợt từ ngày 16, 17, 18/09 với thời gian cố định. Những ai là Collector đều hiển nhiên biết mỗi Series khi qua mùa sẽ không bao giờ restock (được lên kệ lai) và ở các đợt Drop này tương tự, đây là cơ hội đầu tiên cũng có thể là duy nhất vì có thể Sneaker Buzz sẽ không lặp lại các thao tác này.

1 em Be@rbrick thuộc chủ đề collab Artist – Gelato Pique với tỉ lệ hiếm 2.08% thuộc Series 43 và đang có giá trị gấp 5 lần so với giá retail là gần 250.000 VNĐ. Hiện em ấy đang được rao bán với khoảng hơn 1.000.000 VNĐ theo nguồn @urbanattitude.com (1 trang chuyên resell các Art-Toy)

Theo thông tin chơi gấu được tìm hiểu trên các nền tảng như Stock X, Ebay hay các group/fanpage của hội người chơi Art-Toy, chiếc giá resell (bán lại) cao nhất cho 1 item gấu size 100% được mua với giá bán lẻ từ 200.000 VNĐ mà bạn có thể resell chúng ước tính hơn 10.000.000 VNĐ. Và điểm gay cấn của chiếc game này chính là càng thuộc Series cũ, càng giá trị và bạn sẽ chẳng được chọn hoặc biết thứ gì bên trong Blind Box này ngay cả khi bạn là người chi tiền.

Vậy Drop sẽ ở đâu? Khi nào?

Tại đối tác được chỉ định Sneaker Buzz, chi tiết hơn là tại khu vực trưng bày sự kiện sắp tới - sảnh G, Saigon Centre mở cửa tự do từ ngày 13-18/09. Nhưng riêng với các drop nhận Blind Box Series 100% thì sẽ diễn ra từ 10:30 mỗi ngày 16, 17 và 15:00, ngày 18/09.

Thông qua pop-up triển lãm các sản phẩm phiên bản Sneaker giới hạn cũng như có giá trị câu chuyện được kể từ Sneaker-head/ Collector Nam Phạm – Co/Founder 1 trong các Page cộng đồng giày lớn bậc nhất Việt Nam Thần Kinh Giày. Sự kiện được mở tự do từ 13-18/09 về chủ đề kết nối giữa 2 lĩnh vực trong Street Culture - Văn hoá đường phố Sneaker và Art-Toy để tái khởi động 2 văn hoá và cập nhật cũng chạm đến những khu vực hạn chế và làm sáng lại thời kỳ huy hoàng của đám lửa này trong khi vẫn giữ được bản sắc của góc nhìn địa phương với chúng.

Ngoài hoạt động thả Drop trải nghiệm miễn phí với Be@rbrick Blind Box 100% , Sneaker Buzz sẽ trải dài các hoạt động + quà đổi điểm để kích thích các đối tượng ghiền game – gamer đến chơi tại khu vực "Tray Giừng – Trơi Đồ Chưng" này từ 13-18/09. VD: Phát hành Art-Toy mùa mới với giá bán lẻ và giao lưu với Founder/Creator của thương hiệu Art-Toy vào ngày 18/09…

Thì cách họ đang làm việc chính là mong muốn chúng ta - những cộng đồng, tập thể, những người yêu đường phố Street-wear hay Street Art cùng làm việc để xây dựng không chỉ là những yếu tố rời rạc, mà hãy tạo ra văn hoá bền vững tại Việt Nam, tối đa hoá các không gian sáng tạo của cả hai tại Việt Nam.

Các Blind Box 100% Series 42, 43, 44 sẽ lần lượt được phát hành phiên bản trải nghiệm miễn phí theo game rule (quy tắc trò chơi) cơ bản First come, First Serve – 1 em Be@rbrick 100%/ khách tại khu vực pop-up Sneaker Buzz sảnh G, Saigon Centre với số lượng giới hạn từ 20-40 Blind Box/ ngày và hoàn toàn ngẫu nhiên. Với lịch trình chi tiết được thống kê như sau cho Art-Toy: Collector/Camper/Reseller tham khảo:

• Từ 10:30, 16, 17/09

• Từ 15:00, 18/09

