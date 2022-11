Bến xe Miền Đông mở bán vé Tết Quý Mão từ ngày 1/12, giá tăng không quá 60%

Ngày 25/11, đại diện bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết đơn vị vừa ban hành kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo đó dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 dự báo sản lượng phục vụ hành khách tăng bình quân 20 - 30% so với ngày thường.

Căn cứ dự báo trên, Bến xe Miền Đông đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ, bố trí phương tiện hoạt động trên tuyển, phương tiện dự phòng để giải tỏa khách trong trường hợp có biến động tăng.

Bến xe Miền Đông sẽ phối hợp các đơn vị vận tải điều động phương tiện tăng cường lệch tuyến, đơn vị phương tiện hoạt động hợp đồng, xe buýt để phục vụ hành khách trong dịp tết Dương lịch năm 2023 trong trường hợp khách tăng đột xuất.

Vé Tết Quý Mão tăng không quá 60%

Bến xe Miền Đông dự kiến bắt đầu mở bán vé trước cho hành khách từ ngày 1/12/2022. Hành khách có thể mua vé trực tuyến, tại quầy bán vé của bến xe.

Dịp tết năm nay áp lực hành khách đi lại tại bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) sẽ giảm đáng kể, do phần lớn các tuyến vận tải khách cố định đã thực hiện di dời giai đoạn 2 sang Bến xe Miền Đông mới (TP. Thủ Đức).

Hiện tại, Bến xe Miền Đông hiện hữu chỉ phục vụ các tuyến Tây Nguyên và một số tuyến có hành trình qua quốc lộ 13, quốc lộ 14.

Theo đại diện bến xe Miền Đông, nhu cầu đi lại nghỉ Tết của người dân nhiều khả năng sẽ tăng hơn so với các năm trước do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, các doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp sản xuất kinh doanh nên người lao động về quê đón tết tăng cao, các loại hình vận tải khác có xu hướng tăng giá vé do đó người dân sẽ tính toán lựa chọn phương tiện xe khách để giảm chi phí.

Nhu cầu mua vé xe Tết luôn rất lớn, Tết Quý Mão 2023 dự báo cũng tăng cao

Bến xe Miền Đông khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước so với ngày thường để phục vụ hành khách trong thời gian phục vụ Tết.

Trường hợp đơn vị vận tải thực hiện tăng giá cước để phụ thu chiều rỗng phải thực hiện kê khai đúng quy định hiện hành.

Cụ thể bến xe Miền Đông quy định, các tuyến Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Tuyên Quang có hành trình quốc lộ 13, quốc lộ 14 tăng giá không quá 40% từ ngày 15/12 đến hết ngày 18/12 âm lịch (Dương lịch từ ngày 6/1/2023 đến hết ngày 9/1/2023); tăng giá không quá 60% từ ngày 19/12 đến hết ngày 3/1 (Mùng 3 Tết) âm lịch (Dương lịch từ ngày 10/1/2023 đến ngày 24/1/2023).

Các tuyến thuộc tỉnh Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có hành trình quốc lộ 13, quốc lộ 14: cũng tăng giá cước không quá 40% từ ngày 16/12 đến hết ngày 18/12 âm lịch (Dương lịch từ ngày 7/1/2023 đến hết ngày 9/1/2023); tăng giá không quá 60% từ ngày 19/12 đến hết ngày 3/1 (Mùng 3 Tết) âm lịch (Dương lịch từ ngày 10/1/2023 đến ngày 24/1/2023).

Hiện nay hầu hết các chuyến xe về miền Trung và miền Bắc đã dời ra bến xe Miền Đông mới

Các tuyến thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông cũng tăng giá cước không quá 40% từ ngày 19/12 đến hết ngày 22/12 âm lịch (Dương lịch từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 13/1/2023); tăng không quá 60% từ ngày 23/12 đến hết ngày 4/1 (Mùng 4 Tết) âm lịch (Dương lịch từ ngày 14/1/2023 đến ngày 25/1/2023).

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Dương; Bình Phước Điều tăng giá cước không quá 40% từ ngày 25/12 đến hết ngày 6/01 (Mùng 6 Tết) âm lịch (Dương lịch từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 27/01/2023).

Theo bến xe Miền Đông, so với trước khi di dời, dự báo đợt phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 lượng hành khách sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định tại Bến xe Miền Đông đạt 30%.

So với các tuyến còn lại hiện nay, Tết năm nay lượt xe xuất bến ước tăng 30%, sản lượng khách ước tăng 20%. So với cùng kỳ, Tết năm nay lượt xe xuất bến ước tăng 70%, sản lượng khách ước tăng 100%. Ngày cao điểm phục vụ tết Nguyên đán 2023 điểm dự báo là ngày 19/1/2023 (28/12 tháng Chạp).