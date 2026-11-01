Bên trong những căn phòng 5m² giữa phố cổ Hà Nội trước chủ trương di dời

Bà Đào (71 tuổi) cho biết, năm 2008, bà bỏ ra gần 500 triệu đồng mua căn phòng rộng 17m² tại khu tập thể 53 Hàng Buồm, hiện sống cùng hai người cháu. Sau nhiều năm gắn bó, bà đã quen với cuộc sống nơi đây, từ chợ, bệnh viện đến những người hàng xóm thân thiết. Trước chủ trương di dời, bà mong nơi ở mới không chỉ rộng rãi, khang trang hơn mà còn thuận tiện đi lại, khám chữa bệnh và duy trì các sinh hoạt thường ngày.