Bên trong căn hộ của nhà Salim - Long Hạt Nhài: Dành riêng 1 góc để gái cưng Pam Yêu Ơi chơi đồ hàng

"Thế lực nhí" hot nhất mạng xã hội hiện nay gọi tên Pam Yêu Ơi - con gái của hot girl Salim và thiếu gia tập đoàn may mặc Hải Long. Minh chứng rõ nhất là mọi khoảnh khắc của Pam khi được chia sẻ trên MXH đều nhận được lượt tương tác "khủng" và hàng triệu lượt xem, cho thấy sức hút sự không hề nhẹ của em bé mới chỉ 2 tuổi.

Em bé hot nhất MXH hiện nay gọi tên Pam Yêu Ơi

Mới đây, trên trang TikTok @pamyeuoi chia sẻ đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc Pam vừa hát vừa nhảy bài Baby Shark quốc dân đã thu hút gần 3 triệu lượt xem chỉ sau một ngày. Dân tình không chỉ "rụng tim" bởi cử chỉ đáng yêu, nhí nhảnh của gái cưng nhà Salim mà còn tỏ ra khá thích thú với không gian mới siêu cưng của Pam được hé lộ trong vài chục giây ngắn ngủi.



Có thể thấy, góc chơi đồ hàng của "ái nữ" được set up gọn lẹ ngay tại cửa sổ lớn ngoài phòng khách. Không quá cầu kỳ với tone tường màu be trung tính kết hợp với thảm cùng màu tạo nên tổng thể không gian khá rộng rãi và an toàn. Đặc biệt là mảng tưởng hình cầu vồng được tô vẽ rực rỡ, vừa tạo điểm nhấn vừa kích thích thị giác cho trẻ. Và chỉ cần thêm một vài món đồ của Pam như: bàn, tủ, đồ chơi...là hô biến ngay khoảng trống bên cửa sổ thành khu vui chơi mini cho bé yêu rồi.

Chỉ cần một vài đồ đạc set up đơn giản trong phòng khách là hô biến thành một không gian vui chơi "đa zi năng"

Một tủ xinh yêu đầy ắp đồ chơi của em bé Pam

Có thể thấy, vợ chồng nhà Salim - Long Hạt Nhài đã tận dụng khoảng trống gần cửa sổ để nhỏ Pam có thêm góc chơi đồ hàng,

Đây là không gian vui chơi mà Pam cực kỳ yêu thích

View chơi đồ hàng cũng phải chill như thế này đây!

Được biết tổ ấm của Pam Yêu Ơi thuộc một căn chung cư cao cấp toạ lạc quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đây cũng là căn hộ gắn liền với những khoảnh khắc "triệu view" của gia đình nổi tiếng này.