BeLuxe - trang sức đẳng cấp tôn vinh vẻ đẹp Việt

Trải qua quá trình 5 năm hình thành và phát triển với phương châm đặt quyền lợi cùng giá trị của khách hàng lên trên hết, BeLuxe đã thành công tạo dựng thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp cho thị trường các dòng sản phẩm về trang sức nữ, trang sức nam, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới.

BeLuxe đã đem những sản phẩm uy tín, sang trọng và đẳng cấp tới hơn 2000 khách hàng trên khắp cả nước, từ những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Móng Cái – vùng đất địa đầu của Tổ quốc. Hoạt động với triết lý trân trọng mỗi khách hàng như những viên kim cương quý giá, BeLuxe luôn sở hữu tỷ lệ hài lòng của khách hàng thuộc top cao, không chỉ bởi chất lượng mà còn ở sự hoàn hảo trong dịch vụ chăm sóc, hậu mãi.

"Be Luxurious Be Yourself" – slogan của BeLuxe chính là điều thương hiệu muốn gửi gắm tới các vị thượng đế của mình. Sự tinh tế, sang trọng của từng sản phẩm BeLuxe được lựa chọn kết tinh từ những nguyên liệu thượng hạng sẽ làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của mỗi khách hàng.

Các bộ sưu tập trang sức nữ, nhẫn nam và nhẫn cưới BeLuxe đều mang tới những nét chấm phá mới mẻ, độc đáo trong thiết kế đảm bảo đạt chuẩn chất lượng quốc tế, là thành quả kết tinh của kỹ thuật chế tác đỉnh cao truyền thống với công nghệ hiện đại, thể hiện sự khéo léo, tài ba của người nghệ nhân lành nghề và sự khắt khe trong tuyển chọn những nguyên liệu cao cấp nhất. Tất cả tạo nên thành phẩm BeLuxe nổi tiếng hoàn hảo với những viên kim cương sở hữu giác cắt cùng màu sắc hoàn mỹ.

Bộ sưu tập trang sức nữ "Vẻ đẹp phương Đông huyền bí" của BeLuxe đem tới những sản phẩm đỉnh cao khi kết hợp vàng 18k với kim cương tuyển chọn. Bên cạnh dòng sản phẩm chính nổi tiếng là nhẫn, BeLuxe mang đến cho khách hàng thêm nhiều trải nghiệm đa dạng và tinh tế hơn với những chiếc dây chuyền và khuyên tai, lắc tay classic sở hữu vẻ đẹp cổ điển sang trọng.

Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương theo cách hoàn hảo nhất. BeLuxe hiểu và trân trọng điều đó trong từng thiết kế với những viên kim cương lấp lánh, lý tưởng nhất nhằm đem lại vẻ rạng rỡ đầy thu hút, giúp phái đẹp khẳng định phong cách, tự tin ở mọi hoàn cảnh. Có thể nói, bộ sưu tập này là sự chọn lựa kỹ lưỡng của BeLuxe mang hơi hướng thời thượng hướng tới tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt.

Đối với bộ sưu tập nhẫn nam "Khơi dậy niềm đam mê", đúng với tên gọi ấy, các sản phẩm là biểu tượng cho sức mạnh, quyền lực – những niềm đam mê mãnh liệt của các quý ông. Đây là bộ sưu tập chỉ có tại BeLuxe với các thiết kế đỉnh cao mang đậm sự quyến rũ cổ điển, đầy lịch lãm và sang trọng, thể hiện phong thái và đẳng cấp của chủ nhân.

Lễ cưới luôn là khoảnh khắc thiêng liêng và đáng lưu giữ nhất trong cuộc đời mỗi người. Trong bộ sưu tập nhẫn cưới của BeLuxe, mỗi sản phẩm đều vẽ nên câu chuyện riêng với thiết kế tỉ mỉ sẽ là điểm nhấn rực rỡ nhất, ghi trọn vẹn dấu ấn đậm sâu trong sự kiện trọng đại này. Đúng như tên gọi "Vẻ đẹp vượt thời gian", mỗi chiếc nhẫn đính hôn, nhẫn cưới BeLuxe mang phong cách đơn giản, tinh tế sẽ gói trọn niềm yêu thương vô tận và hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào vĩnh cửu của cặp tình nhân.

Bên cạnh sự đa dạng về các sản phẩm sẵn có, BeLuxe còn cung cấp dịch vụ chế tác với kỹ thuật đột phá đẳng cấp thiết kế riêng cho mỗi khách hàng. Từ chất liệu cao cấp và những viên kim cương tiêu chuẩn, với khát vọng đem tới trang sức sang trọng phù hợp và nâng tầm vẻ đẹp Việt, BeLuxe luôn cố gắng không ngừng đổi mới, nghiên cứu tạo ra những thiết kế hoàn mỹ, tinh tế với chất lượng đảm bảo nhất.

Các sản phẩm chế tác với đội ngũ thợ nước ngoài luôn đảm bảo độ tinh xảo ở mức độ cao nhất trên từng đường nét, thiết kế dựng 3D trước khi chế tác sẽ đảm bảo độ chính xác đến từng milimet cho khách hàng trải nghiệm "cá nhân hoá" hoàn hảo. Với mỗi sản phẩm bán ra, BeLuxe cung cấp đầy đủ giấy kiểm định nguồn gốc rõ ràng.

Bên cạnh sự tư vấn chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình luôn sẵn sàng giải đáp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, BeLuxe còn mang lại trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất thông qua các dịch vụ bán hàng và hậu mãi tối ưu. Đối với khách mới, BeLuxe trân trọng gửi tới chương trình khuyến mại giảm ngay 5% cho đơn hàng đầu tiên áp dụng với tất cả sản phẩm và tặng ngay voucher 10% cho lần mua hàng tiếp theo.

Thông tin liên hệ BeLuxe:

Hotline: 0928103333

Website: https://beluxe.vn/

Địa chỉ: Số 6 Vọng Đức, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

https://kenh14.vn/beluxe-trang-suc-dang-cap-ton-vinh-ve-dep-viet-20220726120129959.chn