Beauty Box có gì hot mà hội tụ nhiều thương hiệu đình đám và dàn beauty blogger nổi tiếng?

Thông điệp flex chất riêng được lan tỏa vô cùng cuồng nhiệt và màu sắc

Bắt đầu với chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc đồng hành hơn 70 thương hiệu đình đám, sau 5 năm Beauty Box vẫn không ngừng nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm để nâng tầm trải nghiệm khách hàng với hơn 200 thương hiệu chất lượng nhất cùng hàng ngàn sản phẩm chất lượng.

Để tiếp nối hành trình đến năm 2025, Beauty Box mong muốn lan tỏa thông điệp mới "Đẹp Chất Độc Nhất" với sứ mệnh giúp nâng tầm 1.000.000 "vẻ đẹp Việt" và mang tới cho khách hàng Việt Nam vẻ ngoài tỏa sáng cùng khí chất tự tin độc bản.

Không chỉ dừng lại là chuỗi cửa hàng mỹ phẩm uy tín, mà còn là nơi tôn vinh những vẻ đẹp thực sự, đồng hành cùng bạn flex chất riêng!

Vì đến Beauty Box, chúng tôi không thay đổi vẻ đẹp của bạn, mà chỉ mang đến những giải pháp "nâng cấp vẻ đẹp riêng của bạn" trên hành trình khám phá "phiên bản tốt hơn".

KOL đã đồng hành của Beauty Box trong suốt 5 năm qua!

Như Beauty Blogger Nicky Khánh Ngọc chia sẻ "Không có chuẩn mực để đo lường sắc đẹp của bạn, không có một giới hạn nào cho việc làm đẹp, cũng không có sự phân biệt giới tình mới được làm đẹp bản thân mình. Nói cách khác, có quyền flex chất riêng với vẻ đẹp của chính mình".

Nicky Khánh Ngọc và những chia sẻ về hành trình đồng hành với Beauty Box

Hay Beauty Blogger "Thúy Vi - Navi" - người đã đồng hành cùng Beauty Box trong suốt năm 2023 chia sẻ: "Mình cũng từng nghĩ phải thay đổi những khuyết điểm để trở nên đẹp hơn, thon thả hơn, eo nhỏ theo một hình tượng nào đó. Và sau này, Vi đã thay đổi suy nghĩ đó, tìm thấy một vẻ đẹp thực sự của mình bằng việc nâng cấp những ưu điểm của mình, yêu thương những khuyết điểm của bản thân; và điều đấy đã giúp Vi tìm thấy tự tin và yêu thương bản thân mình hơn".

Thúy Vi Navi và những chia sẻ về hành trình đồng hành với Beauty Box

Beauty Box - Nơi không chỉ sở hữu thương hiệu độc quyền, mà còn sở hữu thương hiệu đình đám nhất

Vậy điều gì làm bạn đắn đo khi lựa chọn một cửa hàng mỹ phẩm?

Sản phẩm chưa rõ nguồn gốc?

Chưa biết nên sử dụng sản phẩm này hay sản phẩm kia?

Sản phẩm nào mới chính là sản phẩm phù hợp với vấn đề da của mình?

Beauty Box cam kết không chỉ mang lại những sản phẩm và thương hiệu được kiểm định nghiêm ngặt, mà còn luôn nâng cấp đội ngũ Beauty Advisors am hiểu chuyên sâu để đưa ra những giải pháp làm đẹp phù hợp nhất trên từng loại da và nhu cầu khác nhau.

Trải nghiệm khách hàng là điều Beauty Box luôn đặt ưu tiên!

Trước khi sử dụng một sản phẩm mới, ai trong chúng ta đều có sự ngần ngại "có thực sự phù hợp với mình không?", "có đẹp không?", "có gây mụn không?"

Hiểu "tâm sự đó", Beauty Box luôn chuẩn bị sẵn tất cả tester để bạn có thể trải nghiệm một cách thực tế nhất, trải nghiệm một cách tự do để giúp bạn xóa tan mọi đắn đo khi mua hàng.

Đặc biệt hơn, để gia tăng trải nghiệm mua hàng nhanh - tiện lợi, Beauty Box còn cho ra đời tính năng CLICK & COLLECT.

Vì việc của bạn chỉ là "ngồi nhà order - trải nghiệm tại store" thông qua website: beautybox.com.vn

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm sự hỗ trợ bất kì thời gian nào, Beauty Box luôn có đổi ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi trên mọi nền tảng khác nhau, như:

- Website chính thức: https://beautybox.com.vn

- Instagram chính thức: https://bit.ly/2TcVgb3

- TikTok chính thức: https://www.tiktok.com/@beautyboxvn.official

Cùng nhìn lại sự kiện hoành tráng hội tụ 13 thương hiệu và 20 KOL Và KOC được yêu mến

Giờ thì cùng Beauty Box điểm lại những hoạt động thú vị như trải nghiệm soi da, thử sản phẩm đến từ 13 nhãn hàng uy tín như AHC, Dear Dahlia, Club Clio, The Face Shop, La Roche Posay, Vichy, Bioderma, Laneige, Anessa, D Program, Paula’s Choice, Kiehl’s, Shu uemura,

Đặc biệt, những phần quà trị giá lên đến 1.000.000đ đến từ Aishitoto, Su:m37º, Beyond, OHUI, Cocoon, Sense Plus, Gennie, Dear Klairs, Skin1004, Some by Mi, Weilaiya, Transino, Emmie, Payot, Revox để bạn có thể đa dạng trải nghiệm mỹ phẩm.

Cùng với đó, không thể thiếu những hoạt động miễn phí để bạn tự do sáng tạo theo cách riêng của mình như làm vòng tay handmade, son dưỡng, trang trí trên gương, khắc son và vẽ tranh digital.

Các hoạt động sáng tạo miễn phí để cùng bạn flex chất riêng của mình

Cũng như hình ảnh những Beauty Blogger & KOLs đình đám như Nicky Khánh Ngọc, Lan Anh, Hương Witch, Gấu’s Zoan, Phương Hà, Roy Nguyễn, Yeye Nhật Hạ, Katleen Nguyễn, Tiên Lê, Phong Linh, Thúy Vi Navi, Lâm Á Hân, và những bạn KOC đã cùng nhau lan tỏa thông điệp "Flex Chất Riêng".

Và một phần không thể thiếu, đó chính là 200.000 khách hàng và những khách hàng có mặt để ủng hộ Beauty Box.

Tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên thông điệp "Flex Chất Riêng" ngày 19/10/2023.