Beauty blogger Call Me Duy “chơi lớn” cải thiện da miễn phí cho nhiều fan hâm mộ

Vừa qua, chuỗi hoạt động cải thiện da bị mụn miễn phí hàng đầu tại Việt Nam do KOC Call Me Duy thực hiện đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều bạn trẻ tin tưởng vào beauty blogger Call Me Duy đã tỏ ra tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội chăm sóc da miễn phí có một không hai này.

Chuỗi seires gồm 5 tập phát sóng trong đó tập 1, 2, 4 Duy dành hẳn cho các vấn đề về mụn. Với mỗi tập, Call Me Duy mang đến những câu chuyện "sốt dẻo" và những cái kết bất ngờ khiến người xem đều phải trầm trồ.

Trong tập 1, Duy chọn chủ đề "Dùng thuốc bắc cải thiện da bị mụn, tin review chăm sóc da bị mụn trên mạng, cái kết đắng". Chọn đề tài khai thác nhiều người quan tâm, giật tít thông minh và cách tiếp cận khán giả khéo léo của Duy đã lập tức ghi điểm. Nhiều năm làm việc chăm chỉ và chịu khó học hỏi lẫn tiếp thu, Duy biết rõ hiện trạng dùng thuốc bắc cải thiện da bị mụn đang khá phổ biến gây ra những hậu quá nghiêm trọng. Việc một số bạn trẻ khác nghe theo tin review chăm sóc da bị mụn trên mạng, thiếu cơ sở và kiểm chứng an toàn cũng được Duy nhắc đến. Tập 1 của series Call Me Duy Is Here vừa là lời nhắc nhở, cảnh báo vừa là kiến thức cứu cánh cho những bạn trẻ đang "khủng hoảng" vì cách chăm sóc da mụn theo kiểu "xà lơi" không khoa học này.

Cũng trong tập 1, hai nhân vật thật đầu tiên tham dự cải thiện da bị mụn miễn phí được Duy chọn là bạn Lê Quang Anh, sinh viên năm 2 Đại học Rmit; Đoàn Lê Thu Trang sinh viên năm 3 Đại học Công nghiệp đã xuất hiện…Tình trạng da của hai bạn là khá xấu vì áp dụng các cách chăm sóc da tùy ý, xem chỉ dẫn không phù hợp, phương pháp không an toàn.

Tham gia vào liệu trình chăm sóc da bị mụn cho các bạn, Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo cho biết: "Khi thăm khám thì thấy tình trạng da bạn Thu Trang bị mụn ẩn nhiều, thâm mụn đỏ nhiều" và Duy cũng khẳng định nền da Trang "rất đỏ, không thể tùy ý sử dụng mà không cần được hướng dẫn từ những người có chuyên môn". Như Thu Trang, Duy thú nhận mình từng là Gen Z tin review trên mạng và mua kem trộn. Tuy nhiên, việc dùng mình phẩm theo thông tin không cơ sở dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, và Thu Trang là một trường hợp thực tế. Trong tập này, Duy cũng cất công tìm bằng được một chai thuốc bắc cải thiện da bị mụn để review thật tỉ mỉ cho khán giả xem để thấy những vấn đề rủi ro trong lọ thuốc không rõ nguồn gốc được lan truyền rộng rãi trên mạng này.

Đến với tập 2, sau tập 1 Duy cho biết mình nhận được rất nhiều phản hồi. Đồng thời, nhân vật Lê Quang Anh cũng xuất hiện với làn da thay đổi hẳn so với ban đầu. Điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy tin tưởng về độ hiệu quả về liệu trình chăm sóc da bị mụn bài bản mà Duy đang thực hiện trong dự án. Lần đầu tiên, nhân vật của Duy, bạn Quang Anh cũng bộc bạch nỗi tự ti của mình sau thời gian bị mụn. Bác sĩ Thảo cũng nói về nỗi khổ của người trẻ bị mụn như: "Thiếu tự tin, khó chịu, đau nhức, ảnh hưởng đến tâm lý…". Tập 2 cũng chi tiết quá trình cải thiện da của Lê Quang Anh ở khâu lấy nhân mụn, chụp ảnh da, tư vấn từ bác sĩ đồng thời Call Me Duy và nhân vật cũng chia sẻ routine sáng, tối để skincare.

Trong quá trình cải thiện mụn cho các nhân vật, team Duy còn chăm chỉ theo dõi cách chăm da của từng bạn, nhắc các bạn liên tục gửi hình ảnh skincare để quá trình cải thiện mụn hiệu quả, như ý. Kết quả ở cuối tập 2 khá ấn tượng, khán giả được cận cảnh làn da của 2 nhân vật và mụn đã cải thiện dần, thay vào đó là làn da sạch, căng, sáng, thâm mụn giảm rõ rệt.

Tiếp tục thành công tập 1, 2, ở tập 4, Duy mang tới 2 nhân vật: Bạn Yến Nhi, Bảo Đan với tình trạng da dầu, nhạy cảm. Đây cũng là trường hợp khó trong cải thiện mụn vì da dầu dễ viêm nhiễm và nhạy cảm dễ sưng tấy.

Bác sĩ Phương Thảo cũng nhận định: "Các bạn từng dùng kem trộn bề mặt da rất yếu, xảy ra tình trạng teo da, giãn mạch, nặng hơn là rối loạn hàng rào sinh học của da…" Kết quả cải thiện làn da của hai nhân vật này như thế nào, có được như mong đợi? hãy xem ở cuối tập 4 Call Me Duy Is Here!