Bé Xoài nhà Trang Lou - Tùng Sơn mới 7 tuổi đã biết rửa bát, bố mẹ tự tin vì dùng 1 sản phẩm gốc thực vật

Bé Xoài 7 tuổi tự tin phụ bố việc nhà



Mới đây, dân tình lại được dịp "hóng" khi gia đình Tùng Sơn – Trang Lou xác nhận chính thức tham gia chương trình Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân 2024. Đây là show truyền hình đang thu hút nhiều sự chú ý nhất ở thời điểm hiện tại. Gia đình Tùng Sơn – Trang Lou cùng 2 bé Xoài và Dừa với hơn 2 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội là một trong những gia đình được nhiều người yêu thích. Sự đáng yêu, tinh nghịch của 2 em bé khiến nhiều bố mẹ cũng phải "rụng tim", xin làm fan cuồng.

Trong tập 8 lên sóng gần đây chia sẻ về quãng thời gian bố Tùng Sơn ở nhà cùng Xoài và Dừa, dân tình phát sốt trước sự đáng yêu của 2 em bé. Đặc biệt, sự chững chạc, hiểu chuyện của em bé Xoài khiến nhiều người khen ngợi sự dạy dỗ khéo léo của gia đình hot này.

Cụ thể, khi mẹ Trang vắng nhà, bố Tùng Sơn rủ 2 con cùng làm món ăn yêu thích của cả nhà – mỳ spaghetti. Bé Xoài 7 tuổi nhà đã biết chủ động giúp bố mẹ việc nhà. Để chuẩn bị cho bữa ăn vắng mẹ, bé Xoài đã giúp bố rửa chén đĩa. Cậu bé 7 tuổi tỏ ra khá thành thạo với việc rửa chén, có vẻ em cũng thường xuyên hỗ trợ bố mẹ trong các công việc chăm sóc gia đình. Nhưng với sự tò mò của trẻ nhỏ, Xoài đáng yêu cũng không quên thắc mắc: "Tại sao nhà mình hay dùng nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên này thế hả bố?".

Qua đó, bố Tùng Sơn đã giải thích cho bé Xoài về lý do lựa chọn sản phẩm nước rửa chén của Unilever. "Nước rửa chén bát Sunlight Extra Thiên Nhiên Muối Khoáng và Lô hội Thiên Nhiên có 100% thành phần làm sạch gốc thực vật, an toàn cho chén dĩa của cả gia đình và quan tâm tới môi trường. Cụ thể, đó chính là các chất tẩy rửa được chiết xuất từ dầu dừa, dầu cọ. Ngay cả chai nhựa cùng được làm từ 100% nhựa tái sinh.", bố Tùng Sơn giải thích.

Sử dụng nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên không những có thành phần dịu nhẹ, mà còn phân hủy sinh học tới 99%, rất quan tâm tới môi trường. Đồng thời, vì được làm từ các thành phần có gốc thực vật nên nước rửa chén này rất lành tính, không làm hại da tay và an toàn ngay cả với trẻ em. Sử dụng nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên giúp chén đĩa sạch hiệu quả lại còn an toàn, để các con an tâm ăn uống thỏa thích. Bố Tùng Sơn chia sẻ rằng việc sử dụng nước rửa chén có thành phần làm sạch gốc thực vật này giúp bố mẹ an tâm hơn cho Xoài và Dừa khi không lo dư lượng hóa chất còn tồn đọng trên chén đĩa, làm tổn hại sức khỏe.

Sự lựa chọn lành tính cho cả gia đình

Nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên là một sản phẩm tiên phong cho kế hoạch "xanh hóa" của tập đoàn Unilever Vietnam. Với công thức cải tiến, Sunlight Thiên Nhiên có thành phần làm sạch là các chất hoạt động bề mặt có công dụng loại bỏ các vết bẩn hay dầu mỡ được sản xuất từ gốc thực vật (dầu dừa, dầu cọ)…

Với 100% thành phần làm sạch từ gốc thực vật, nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên dịu nhẹ, lành tính, không ăn mòn da tay hay tiềm ẩn các nguy cơ bệnh tật do hóa chất tồn dư trên chén bát.

Không những thế, nước rửa chén Sunlight dạng chai sử dụng bao bì từ nhựa tái chế, giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Chất lượng của sản phẩm đã được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ USDA cấp giấy chứng nhận.

Nhiều gia đình hiện đại ngoài cân nhắc tính năng làm sạch còn đặc biệt chú ý tới các sản phẩm tẩy rửa có nguồn gốc thực vật, an toàn với sức khỏe gia đình, đặc biệt là các em bé. Đặc tính khác biệt của Sunlight Thiên Nhiên hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu này. Chính vì thế, nhiều gia đình hiện đại như gia đình Trang Lou – Tùng Sơn đều tin dùng Sunlight Thiên Nhiên.

Lấy trọng tâm nghiên cứu dựa trên thành phần làm sạch từ 100% gốc thực vật, cải tiến công thức đột phá, bước tiến này đưa nước rửa chén Sunlight lên tầm cao mới. Không chỉ góp phần chăm sóc gia đình một cách dịu nhẹ, an toàn, sản phẩm còn là 1 phần không nhỏ trong kế hoạch hướng tới mục tiêu vì sức khỏe người tiêu dùng và vì hành tinh xanh của tập đoàn Unilever.

Sản phẩm của CTY TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

Lô A2-3, KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.