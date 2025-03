Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân kèm theo tờ giấy viết tay

Tin tức từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 27/3, Công an xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát thông báo tìm người thân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Khoảng 5h cùng ngày, ông Hoàng Văn Hợp, ngụ xóm Cô Mười, xã Quang Hán, phát hiện một giỏ nhựa màu xanh đặt trước cửa nhà. Bên trong có một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,7 kg cùng với tã, bình sữa, hộp sữa và một tờ giấy viết tay.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Quang Hán đã phối hợp với chính quyền xã, trạm y tế kiểm tra sức khoẻ của trẻ sơ sinh và lập biên bản sự việc.

Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân cùng tờ giấy viết tay. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Hiện tại anh Hoàng Văn Đường (SN 1972, trú tại xóm Cô Mười, Quang Hán, Trùng Khánh) đang tạm thời chăm sóc cháu bé.

Công an xã Quang Hán thông báo ai là thân nhân hay biết thông tin về cháu bé, đề nghị liên hệ ngay với Công an xã Quang Hán hoặc trụ sở công an gần nhất, báo Sức khoẻ & Đời sống đưa tin.

Trước đó, chia sẻ trên báo VTC News, Đại đức Thích Giác Nghiên, Trụ trì chùa Cao Linh (xã Bắc Sơn, An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, khoảng 18h48 ngày 25/3, các sư thầy nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ từ phía nghĩa trang cạnh chùa.

Sau đó, nhà chùa phát hiện một bé trai đang nằm trên đống cát, bên cạnh chỉ có bịch bỉm và ít quần áo cũ.

Ngay sau đó, sư thầy đưa bé trai vào trong chùa, đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Cháu bé đang được các sư thầy và tín đồ phật tử chùa Cao Linh chăm sóc chu đáo.

“Khi được phát hiện, bé trai hoàn toàn khoẻ mạnh. Trên người cháu không có thư từ hay giấy tờ gì cả. Chúng tôi đang sắp xếp để đưa bé đi kiểm tra sức khoẻ. Chính quyền địa phương sẽ thông báo công khai trong một thời gian. Nếu không có người thân đến nhận, địa phương và nhà chùa sẽ làm các thủ tục cho - nhận con nuôi theo quy định”, Đại đức Thích Giác Nghiên cho biết.