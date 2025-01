Bé trai 4 tuổi bất ngờ rời khỏi trường mầm non ở Hải Dương và cái kết ấm lòng trong ngày cuối năm

Mới đây tại xã Cao An, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xảy ra sự việc một cháu bé tự ý rời khỏi trường mầm non khiến nhiều người lo lắng. Sự việc nhanh chóng được cấp báo cho công an sở tại.

Theo thông tin từ Công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, vào khoảng 10h ngày 23/01, Công an xã Cao An nhận được tin báo từ bà N.T.L. (sinh năm: 1963, HKTT: thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết vào khoảng 8h cùng ngày gia đình đưa cháu N.Đ.H.H. (sinh năm 2021) đi học tại trường Mầm non Cao An, nhưng do sơ suất đã không đưa cháu vào trong lớp dẫn đến sự việc cháu tự ý bỏ đi ra khỏi trường.

Bé trai may mắn được công an hỗ trợ tìm thấy và bàn giao lại cho gia đình. Ảnh: Công an huyện Cẩm Giàng

Khi biết được sự việc trên, gia đình có đi tìm kiếm cháu nhưng không thấy nên đã trình báo sự việc đến Công an xã Cao An. Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Cao An đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như rà camera, thông báo rộng rãi trong trang facebook của Công an xã, các nhóm zalo thôn, khu dân cư,…

Đến khoảng 14h cùng ngày, Công an xã Cao An đã nhận được thông tin cháu H. hiện đang chơi tại nhà dân ở trong thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Sau khi nhận được phản hồi của Công an xã, gia đình cháu Hoàng đã đến Công an xã xác nhận và đón cháu trở về nhà.

Ngày 24/01, bà L. (là bà nội cháu H.) đã đến Công an xã Cao An với bức thư cám ơn đồng chí Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, đồng chí Trưởng Công an xã Cao An cùng các cán bộ chiến sĩ Công an xã Cao An đã kịp thời giúp gia đình tìm được con trai, cháu nội của mình.