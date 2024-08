Bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 9 tử vong tại chỗ: Cha mẹ đòi ban quản lý chung cư bồi thường nhưng bị từ chối

Tai nạn thương tâm khiến bé trai tử vong

Vào tối ngày 10/8/2024, người ta phát hiện bé trai 3 tuổi tử vong tại quảng trường chung cư ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương sọ não nặng.



Khoảng 18 giờ 55 phút ngày xảy ra vụ việc, anh Cảnh Nhất Ba cùng con trai 3 tuổi là Tiểu Hải và con gái 10 tuổi lấy hàng ở sảnh chung cư sau đó trở về nhà bằng thang máy. Camera giám sát cho thấy cậu bé đã tự mình bước vào thang máy. Anh Cảnh định bước vào theo nhưng cửa thang đã đóng lại.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy cậu bé ở trong thang máy cùng nhân viên giao đồ ăn. Do chiều cao khiêm tốn (khoảng 90cm), Tiểu Hải chỉ có thể với tới nút bấm tầng 9. Khi thang máy đến tầng 5, cậu bé định bước theo ra ngoài. Đến tầng 9, bé trai tự mình bước ra khỏi thang máy.

Anh Cảnh sau đó không thấy con trai ở tầng 1 nên đã lên tầng 16, nơi gia đình sinh sống. Tại đây, vợ anh là chị Trần Lệ phát hiện con trai vẫn chưa về nhà nên đã xuống chung cư tìm kiếm. Khi đến quảng trường chung cư, chị Lệ bàng hoàng phát hiện đám đông đang vây quanh, còn con trai mình thì nằm bất động.

Hình ảnh bé trai trong thang máy. Ảnh: China.com

Khi được hỏi về diễn biến vụ việc, anh Cảnh, bố của bé trai, đã không thể kìm nén được sự đau buồn và tự trách bản thân.



Đơn vị quản lý chung cư cho biết vào khoảng 18 giờ 58 phút cùng ngày, nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ nghe thấy tiếng động mạnh nên đã chạy đến kiểm tra và phát hiện một bé trai nằm bất động. Nhân viên này sau đó đã gọi điện báo cảnh sát và phong tỏa hiện trường. Nhân viên y tế khi đến nơi xác định nạn nhân đã tử vong. Cảnh sát sau khi đến hiện trường phát hiện dấu vết bé trai leo trèo tại cửa sổ tầng 9.

Gia đình nạn nhân nghi ngờ về thiết kế cửa sổ, cư dân chung cư từng phản ánh lo ngại mất an toàn

Chị Lệ chia sẻ: "Cách đây 2 năm, tôi đã từng chứng kiến một bé gái leo trèo ở cửa sổ bên ngoài hành lang. Lúc đó, tôi đã kéo bé gái xuống. Chân tôi lúc đó gần như khuỵu xuống vì sợ hãi. Tôi đã lập tức báo cho ban quản lý chung cư và nói rằng đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn và cần phải lắp thêm lan can bảo vệ. Sao họ có thể phớt lờ cảnh báo như vậy?"

Chị Lệ cho biết thêm, vào tháng trước, một bé trai ở tòa nhà khác cũng đã leo trèo ở khu vực cửa sổ tương tự và suýt gặp nạn. Chị Lệ và gia đình đã nhiều lần liên hệ với các cơ quan chức năng đề nghị xác định xem liệu thiết kế cửa sổ có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hay không. Tuy nhiên, gia đình vẫn chưa nhận được phản hồi.

Theo ghi nhận trong nhóm chat của cư dân tòa nhà, nhiều người cho biết trước đó đã đề nghị ban quản lý chung cư lắp đặt thêm lan can hoặc lưới an toàn tại khu vực cửa sổ hành lang.

Ban quản lý chung cư khẳng định thiết kế cửa sổ đạt chuẩn, chính quyền địa phương vào cuộc

Liên quan đến phản ánh của gia đình nạn nhân và một số cư dân, đại diện chung cư cho biết, sau khi kiểm tra, họ không ghi nhận thông tin nào liên quan đến việc cư dân phản ánh về độ an toàn của lan can.

Đại diện chung cư cho biết thêm, phía họ đã phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị thiết kế rà soát hồ sơ thiết kế. Theo đó, chiều cao lan can cửa sổ được thiết kế là 90cm, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành của Trung Quốc.

"Sau khi xảy ra vụ việc, ban quản lý chung cư, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường kiểm tra. Khu vực này có chức năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn nên không thể lắp đặt hay thay đổi kết cấu" - đại diện chung cư cho biết. Vị này cũng nói thêm, ban quản lý đã tăng cường dán các biển báo khuyến cáo nguy hiểm và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn cho trẻ em.

Cửa sổ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: China.com

"Đối với những trường hợp này, giải pháp duy nhất là người giám hộ cần phải nâng cao ý thức và có biện pháp giám sát, quản lý con em mình chặt chẽ hơn để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra" - đại diện ban quản lý nói.

Người này cho biết thêm, việc một số tòa nhà trong chung cư có lắp đặt thêm lưới an toàn là do cư dân tự ý thực hiện để nhằm mục đích chống trộm. Việc lắp đặt này cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tòa nhà nơi cậu bé 3 tuổi ngã yêu cầu về thoát hiểm nên không thể lắp đặt lưới an toàn.

Chính quyền địa phương cho biết, phần thi công cửa sổ phù hợp với thiết kế và quy định nghiệm thu.

Ai phải chịu trách nhiệm?

Ngoài nghi vấn về thiết kế cửa sổ, chị Trần Lệ còn yêu cầu ban quản lý chung cư giải thích về việc nhân viên bảo vệ không phát hiện sự việc khi bé Hải một mình đi thang máy. "Tôi đã xem camera an ninh và thấy rằng khi con trai tôi ở một mình trong thang máy, nhân viên bảo vệ ở phòng giám sát đang mải mê bấm điện thoại và trò chuyện mà không hề theo dõi màn hình" - chị Lệ bức xúc.

Gia đình cho rằng ban quản lý chung cư đã tắc trách trong việc giám sát, đồng thời khẳng định họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của con trai mình. Gia đình chị Lệ yêu cầu hai bồi thường 220.000 NDT (khoảng 720 triệu đồng).

Đại diện ban quản lý chung cư cho biết họ đã và đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để xử lý vụ việc: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc thương tâm này và chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định rằng vụ việc xảy ra là do lỗi của người giám hộ. Phía chúng tôi không có trách nhiệm liên quan".

