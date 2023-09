Be nhuộm thêm sắc màu hạnh phúc cho trẻ em mồ côi Trung thu này

Mùa trăng rằm lại đến, bao người nao nức mong chờ được nhìn ngắm hàng lồng đèn ông sao sáng rực, những gian hàng bán bánh Trung thu đủ hương vị mới lạ được bày biện khắp phố phường… Mặt khác, Trung thu cũng là dịp đong đầy ý nghĩa bởi những hoạt động thiện nguyện để mang không khí rộn ràng, ấm áp đến các em nhỏ thiếu may mắn.



Giữa lòng thành phố, ngôi nhà tình thương Chùa Diệu Giác là nơi nương tựa của nhiều em nhỏ mồ côi được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của các sư cô. Nhằm lan toả niềm vui Trung thu đến các em nhỏ nơi đây, hàng trăm nhân viên Be cùng các bác tài xế đã tổ chức chương trình "Trung thu cho em - Có Be đồng hành". Đây là chương trình tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện do Be tổ chức định kỳ hàng tháng. Trong khuôn khổ đó, Be đã nỗ lực mở rộng hơn nữa các hoạt động ý nghĩa và thiết thực đến cộng đồng, đặc biệt hướng đến hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các mái ấm tình thương… theo đúng mục tiêu ban đầu khi xây dựng chương trình.

Niềm vui từ các em cũng lan toả đến chính các bác tài, các nhân viên tham gia tổ chức

Lần này, để chuẩn bị những phần quà chỉn chu nhất, chương trình đã được phát động quyên góp tại mọi văn phòng Be hơn 1 tháng trước đêm Trung thu. Hàng trăm anh em nhân viên Be Group và tài xế đều đồng lòng ủng hộ. Từ ngày phát động chương trình, mỗi ngày đi làm tại văn phòng Be đều vui như Tết. Người góp lồng đèn, bánh, sữa, người góp tập vở, dụng cụ học tập… Cứ thế, mỗi ngày khu vực nhận quà tặng cứ xếp lên cao dần, cao dần. Tất cả đều được gói ghém với tình yêu thương mong muốn gửi gắm đến các em nhỏ.

Nhân viên Be phấn khởi quyên góp quà Tết Trung thu cho trẻ mồ côi

Một góc văn phòng Be được dành riêng để quyên góp quà cho trẻ mồ côi

Bạn Y.D. (24 tuổi, Be Group), Nhân viên bộ phận Quản lý & phát triển Tài xế, chia sẻ: "Gợi lại ý nghĩa của đêm Trung thu, mùa Tết Đoàn viên, đây là dịp để các thế hệ gia đình sum họp. Song, mình nhận ra vẫn còn nhiều em nhỏ không được may mắn tận hưởng không khí ấm áp này. Vì vậy, mình và team đã quyết định khởi xướng chương trình này với hy vọng kết nối các anh em trong công ty chung tay phần nào bù đắp những thiếu thốn về mặt tinh thần cho các em trong mùa Tết Trung thu này", Y.D. cũng là một trong những nhân viên thường xuyên tham gia chuỗi hoạt động thiện nguyện của Be như "Vạn bữa cơm - Be nghĩa tình" diễn ra hàng tháng.

"Đội quân heo đất" được đặt giữa văn phòng Be, chờ ngày được đến thăm các bạn nhỏ

Sau thời gian quyên góp, Be ghi nhận tổng giá trị quà tặng gần 80 triệu đồng và 100 chiếc lồng đèn đã được trao tận tay các trẻ mồ côi ở nhà tình thương Chùa Diệu Giác.

Dưới ánh trăng rằm, Be tập hợp được hơn 30 thành viên bao gồm đội ngũ nhân viên Be cùng tài xế tham gia. Đêm hội diễn ra tràn ngập tiếng cười của các em nhỏ. Không chỉ được nhận quà, các em còn được tham gia nhiều trò chơi giao lưu với anh Cuội hóm hỉnh. Xuyên suốt các trò chơi, các em lại được hiểu thêm về ý nghĩa của đêm Trung thu, được giao lưu với các bác tài xế Be…

Mừng rỡ với hộp bút mới trên tay, em N.K. (10 tuổi) ở nhà tình thương hồ hởi: "Tết Trung thu năm nay thật vui, được các anh các chị đến tổ chức trò chơi, phát nhiều bánh ngon em vui lắm. Em còn được tặng hộp bút mới để đi học, em hứa sẽ cố gắng học chăm ngoan, nghe lời các sư cô".

Các em nhỏ hân hoan khi cũng được chơi trăng như bao bạn nhỏ khác

Trong đoàn còn có chị T.A. (37 tuổi, HCM) là tài xế Be đã hơn 4 năm. Chị cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình thiện nguyện do Be tổ chức. Riêng lần này, chị dẫn con gái theo. Chị chia sẻ: "Tôi gắn bó với Be đã lâu, biết Be thường xuyên tổ chức các hoạt động có ích cho xã hội. Từ đợt hỗ trợ bà con Hà Tĩnh khắc phục cháy rừng, rồi đến chung tay chống dịch, phát cơm từ thiện, tổ chức Trung thu… lúc nào tôi cũng cố gắng tham gia. Nhân dịp Tết cho trẻ em, tôi cũng muốn dắt con gái theo. Tôi muốn dạy con bài học 'Lá lành đùm lá rách', phải biết yêu thương, chia sẻ đến các bạn khó khăn hơn mình".

Vượt xa mong đợi, chương trình "Trung thu cho em - Có Be đồng hành" không chỉ là cầu nối, trao gửi yêu thương đến các trẻ mồ côi mà còn tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng và gia đình các thành viên tham gia. Từ hành trình quyên góp đến đêm trăng rực rỡ, chương trình "Trung thu cho em - Có Be đồng hành" để lại một kỷ niệm khó quên trong lòng tài xế và anh em nhân viên Be Group.