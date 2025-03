Bé gái 9 tuổi bị gã đàn ông dùng dao khống chế, bắt làm con tin: Đối tượng dương tính với ma túy

Liên quan đến vụ giải cứu thành công cháu bé bị người đàn ông bắt cóc, khống chế làm con tin tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ,Thượng tá Phạm Văn Ngư – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào 4h30 phút ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc có một đối tượng nam giới (khoảng 40 tuổi) khống chế cháu Trần Thị Thảo T (SN 2006, ở phường Phượng Mao, thành phố Bắc Ninh). Đối tượng khống chế cháu T bằng hai con dao dạng dao thái thịt và yêu cầu cung cấp xe máy, tiền để bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường. Trong quá trình lực lượng chức năng tuyên truyền thuyết phục, đối tượng Tuấn luôn kề dao vào cổ cháu T.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khống chế và bắt đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, quê ở Tam Kiệt, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng). Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Tuấn có 3 tiền án tiền sự về ma túy. Qua test nhanh, đối tượng Tuấn có sử dụng ma túy.

Đối tượng khống chế bé gái

Theo thông tin ban đầu, vào 23h23 phút ngày 26/3, Tuấn mang theo 2 con dao vào Trạm y tế phường Cổ Thành (Chí Linh, Hải Dương), các y bác sỹ đã báo Cơ quan Công an. Lực lượng Công an quây bắt, đối tượng bỏ chạy ra đường và khống chế anh Trần Mạnh C và yêu cầu đưa đi chạy về hướng Bắc Ninh.

Khi đến thị xã Quế Võ, anh C phát hiện tổ tuần tra ban đêm của Công an đã lao vào hô cướp. Lực lượng tuần tra của Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu được anh C và tiếp tục truy bắt đối tượng Tuấn. Đối tượng Tuấn lao đến một quán ăn ở gần đó cướp xe máy của anh Nguyễn Văn B đi về nhà của cháu Trần Thị Thảo T ở phường Phượng Mao, thành phố Bắc Ninh.

Lúc này, gia đình cháu T đang làm bánh mỳ giao buổi sáng, đối tượng Tuấn lao vào nhà và khống chế cháu T.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.