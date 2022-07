Bé gái 6 tuổi nói tiếng Anh như người bản xứ, xem phim nước ngoài không cần phụ đề: Mẹ tiết lộ sai lầm nhiều phụ huynh Việt mắc phải

Đối với cộng đồng yêu thích tiếng Anh nói chung và hay lướt TikTok, bé Chloe (tên thật: Bạch Dương) không phải là gương mặt xa lạ. Dù mới chuẩn bị lên lớp 1 và cũng sắp tròn 6 tuổi, cô bé này đã có khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy khiến nhiều người lớn phải thán phục.

Ít ai biết rằng ngoài năng khiếu trời phú về ngoại ngữ, ngay từ lúc còn nhỏ Chloe đã được mẹ dạy tiếng Anh bằng nhiều cách khác nhau. Những clip nói tiếng Anh thuần thục của Chloe được mẹ em - chị Thanh Tịnh, hiện đang làm việc cho một công ty về Công nghệ thông tin (Đà Nẵng) đăng tải lên MXH nhận được vô vàn lời khen ngợi dành cho bé. Ngay cả những tài khoản nước ngoài cũng phải thốt lên: "So cute! You speak English very naturally” (Thật dễ thương! Bé nói tiếng Anh như người bản xứ).

Bé Chloe nói tiếng Anh lưu loát khiến CĐM không tiếc lời khen

Chị Nguyễn Thanh Tịnh và con gái Chloe (Bạch Dương)

Làm quen với tiếng Anh khi mới 4 tuổi

Chị Tịnh cho biết ngay từ nhỏ, Chloe đã thể hiện năng khiếu về ngôn ngữ. Khi Chloe mới 4 tuổi, chị Tịnh đã cho con học trên app dạy tiếng Anh bằng AI để con biết thêm nhiều từ vựng khác nhau. Bên cạnh đó, mỗi khi 2 mẹ con ở nhà cùng nhau, chị Tịnh luôn nói chuyện, đọc truyện, cho con nghe tiếng Anh thụ động hàng ngày, xem những kênh YouTube có chọn lọc về ngữ điệu tình huống ngữ cảnh để rèn luyện cho con tự sắp xếp nội dung khi nói chuyện 1 cách mạch lạc và rõ ràng cũng như chuẩn hơn về mặt ngữ pháp.

"Điều khiến tôi bất ngờ nhất đó là Chloe chưa bao giờ chán hay tỏ vẻ không thích tiếng Anh, kể cả phải nghe tiếng Anh thụ động vài tiếng đồng hồ hay học tiếng Anh online cùng thầy giáo, thậm chí là học app dạy tiếng Anh bằng AI hoặc học ở trung tâm. Nhưng chính vì điều đó mà tôi lo rằng tôi sẽ làm cho con bé quá tải.

Ở nhà chỉ có 1 mình tôi giao tiếp tiếng Anh với bé và tất cả mọi người khác đều nói tiếng Việt vì vậy Chloe vẫn giao tiếp tiếng Việt ổn và không có ảnh hưởng gì nhiều. Đó cũng là 1 mục đích của tôi khi rèn luyện song ngữ phản xạ chuyển đổi cho con", chị Tịnh cho biết.



Bé Chloe có niềm yêu thích với tiếng Anh từ nhỏ

Theo mẹ Chloe, độ tuổi từ 0-6 là thời điểm vàng để có thể cho con học ngôn ngữ và chị không muốn bỏ lỡ cơ hội. Đó cũng là lý do chị tạo mọi môi trường thuận lợi nhất cho việc học tiếng Anh của con.

Chú trọng dạy tiếng Anh, tuy nhiên khi Chloe chuẩn bị tâm thế bước vào lớp 1, chị Tịnh cũng cố gắng không tạo áp lực điểm số và thành tích bằng cách cố gắng hiểu rõ mục tiêu của từng môn học là gì. Bởi chị biết mỗi môn học đều là tiền đề để rèn luyện kĩ năng sau này của bé, vì vậy điểm số chỉ là bề nổi trong 1 thời điểm nhất định.

"Hiện nay tất cả các ngành nghề đều phát triển, đều có chỗ đứng và có sự cung cầu về nguồn lực, vì vậy cha mẹ hãy là người tạo môi trường cho bé có thể nhận thấy được sự cần thiết của tiếng Anh trong tất cả các ngành nghề. Bé cần biết lý do và mục tiêu của việc học tiếng Anh là gì.

Thay vì tôi dạy bé bằng cách dịch 1 từ tiếng Việt sang tiếng Anh, tôi chỉ cần nói thẳng từ tiếng Anh đó ngay từ ban đầu với 1 vật dụng và 1 tình huống nhất định. Có thể Chloe sẽ không hiểu ngay từ ban đầu, nhưng càng về sau bé sẽ hiểu sau nhiều lần lặp lại. Cũng như cách chúng ta học nghe học nói tiếng Việt, có ai mới sinh ra đã biết cái gì là 'cái bàn', 'cái ghế'. Chúng ta phải nghe cha mẹ anh chị nói nhiều lần và ghi nhớ trong tiềm thức. Đó chính là cách phát triển của 1 ngôn ngữ", chị Tịnh bật mí bí quyết đơn giản giúp Chloe rèn tiếng Anh.

Chị Tịnh tin vào cách vì sao tiếng Việt được gọi là tiếng mẹ đẻ để từ đó áp dụng vào để phát triển tiếng Anh cho con

Ngoài ra, môi trường học của con cũng được chị cực kỳ chăm chút. Chỗ vui chơi của Chloe được chị dán hình con vật và chú thích bằng tiếng Anh. Như vậy con có thể vừa học, vừa chơi mọi lúc mọi nơi. Khi lựa sách cho con, chị cũng tìm hiểu rất kĩ. Theo chị, ban đầu cha mẹ nên chọn những sách đơn giản, có nhiều từ đơn, câu đơn để các con làm quen trước rồi hẵng lựa chọn những đầu sách phức tạp hơn.

Nhờ việc áp dụng các phương pháp dạy tiếng Anh, tạo môi trường giao tiếp 1 cách thường xuyên để con tập phản xạ, nên khi mới gần 5 tuổi, Chloe đã có khả năng xem phim Mỹ không cần phụ đề. Cô bé còn khiến chị Tịnh ngạc nhiên về khả năng khi đang trong giấc ngủ Chloe vẫn có thể nói mớ nguyên một tràng tiếng Anh.

"Có lần tôi coi một phim về tình cảm gia đình mang tên Real Steel (Tay Đấm Thép) với Chloe và chủ động loại bỏ những cảnh không phù hợp lứa tuổi. Ai dè Chloe cũng rất mê phim này, và cũng coi lại không dưới 4 lần. Thậm chí Chloe còn thuộc cả thoại của những bộ phim từng xem và thường đem áp dụng vào đời thường khi giao tiếp. Tôi nghĩ đó là cả 1 chặng đường dài, nhưng kết quả thực sự đáng kinh ngạc", chị Tịnh tự hào nhớ lại.

Chị Tịnh cũng có lưu ý nhỏ cho các bậc phụ huynh rằng đừng ngại nói sai, nói dở khi học tiếng Anh, luôn thấu hiểu mong muốn của con, sự mệt mỏi và những gì con cần. Bởi vừa là một người ba người mẹ nhưng cũng là một người bạn của con.

Cùng con lan tỏa niềm yêu thích tiếng Anh

Ngoài việc cải thiện khả năng ngôn ngữ cho con, chị Tịnh cho biết với phương pháp mà chị đang hướng tới, chị vẫn chưa đủ nguồn lực và khả năng để cho Chloe học thêm ngôn ngữ khác, chưa kể chị lo bé sẽ bị quá tải. Do đó, việc học tiếng Anh sẽ là bước khởi đầu để Chloe có thể có một sự chú ý và tập trung lớn hơn cho ngôn ngữ:

"Tôi hi vọng rằng nhờ tiếng Anh mà Chloe có thể có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với các ngôn ngữ khác một cách dễ dàng hơn, nhờ đó mà con tự tạo nên động lực và mục tiêu cho bản thân để phát triển thêm những ngôn ngữ mới nếu đó là điều Chloe muốn. Mong muốn của tôi cho dù có là như thế nào đi nữa, thì mong muốn của Chloe mới là điều quan trọng".

Chị Tịnh luôn mong muốn Chloe có thể vận dụng được những gì mà con đang có để ước mơ lớn hơn, nỗ lực nhiều hơn và làm cho bản thân hạnh phúc

Nhờ việc thành lập kênh TikTok cá nhân có tên "Em bé TikTok", chị Tịnh mong muốn sẽ lan tỏa niềm đam mê, yêu thích tiếng Anh đối với các em nhỏ cũng như phụ huynh. Tại đây, chị thường xuyên đăng tải các clip con gái nói tiếng Anh hàng ngày, chia sẻ kinh nghiệm cho các bậc phụ huynh dạy con tiếng Anh ngay từ nhỏ cũng như hướng dẫn các bé nói tiếng Anh. Mục đích của chị một phần là để những người trong gia đình chị ở xa có thể theo dõi hành trình của bé, một phần khác là muốn lưu giữ lại hành trình để tiếp tục nghiên cứu hướng phát triển cho con

Khi các clip nhận trên nhận được sự tương tác và phản hồi tích cực từ phía CĐM, chị vừa mừng vừa lo. Bên cạnh việc mong rằng qua đó có thể truyền cảm hứng, động lực học tiếng Anh cho nhiều em nhỏ cũng như chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm cho các bậc phụ huynh thì chị cũng lo lắng về những áp lực mà Chloe phải đối mặt khi lớn lên, cho nên chị luôn theo sát con, hạn chế tối đa con với dư luận.

"Có một vài người luôn thắc mắc với tôi là vì sao Chloe lại suy nghĩ già dặn như vậy nhưng vẫn vô tư và đầy năng lượng, lý do là vì tôi luôn chủ động cho Chloe biết rằng ngoài kia có rất nhiều người cần động lực và cần sự ai ủi. Tôi đã tham gia một khoá học dạy con đối phó với MXH, và tôi cũng có kế hoạch áp dụng kiến thức đó khi Chloe đến lứa tuổi phù hợp.

Tôi nghĩ áp lực là 1 điều hiển nhiên trong bất kỳ lĩnh vực nào, không chỉ đối với những người nổi tiếng. Tôi rất sẵn lòng để cùng con chiến đấu 1 lần nữa đối với những áp lực đó, cái gì không thể tránh được thì chúng ta chỉ có thể bước lên nó và cố gắng vượt qua. Bởi chỉ cần bản thân có sự ưu tiên, có gia đình có mục tiêu thì chúng ta đã có tất cả rồi".

Chị Tịnh thường xuyên cho con tham gia các môn vận động năng khiếu như học bơi ở trung tâm buổi sáng và học đàn hát với mẹ

Hai mẹ con thường xuyên có những chuyến du lịch gần xa vui vẻ bên nhau

Những khoảnh khắc đời thường dễ thương của bé Chloe

