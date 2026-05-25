Bé gái 5 tuổi tử vong sau khi bị ngựa kéo lê 2km

Hai con ngựa gần đây đã đi lạc vào một khu dân cư ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Dây cương của một trong hai con ngựa đã vướng vào dây cương của một bé gái 5 tuổi đang chơi trong khu dân cư, kéo lê em và gây ra những thương tích nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Cư dân trong khu vực cho biết cô bé đang chơi với những đứa trẻ khác thì con ngựa bất ngờ lao đến. Bọn trẻ hoảng sợ chạy về phía sân bóng rổ, trong khi con ngựa đuổi theo phía sau. Một trong những dây cương của con ngựa văng lên và quấn quanh cổ cô bé.

Bé gái thiệt mạng vì tai nạn hy hữu

Cư dân trong khu vực cho biết con ngựa đã kéo lê cô bé và chạy tán loạn cho đến khi dừng lại ở một vài khối đá trên con đường bên ngoài khu dân cư, cách nơi đứa trẻ đang chơi gần 2.000 mét. "Một số người chạy ra đuổi theo con ngựa, nhưng nó chạy rất nhanh và biến mất khỏi tầm mắt sau khi chạy được 500 mét ra khỏi khu dân cư", một nhân chứng cho biết.

Bé gái được tìm thấy trong tình trạng thập tử nhất sinh, toàn thân phủ đầy bùn và có nhiều vết thương, nghiêm trọng nhất là ở cổ, đầu và vai. Tất và quần áo của cô bé đều bị rách nát.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, bé gái 5 tuổi tử vong do "ngạt thở cơ học do siết cổ kết hợp với chấn thương sọ não".

Các thành viên trong gia đình cho biết chủ sở hữu con ngựa là cư dân của cùng khu dân cư, và con ngựa đã được nuôi trên sườn đồi phía sau khu dân cư trong nhiều năm để phục vụ cho việc cưỡi ngựa có thu phí tại khu vực ngắm cảnh. Trước khi xảy ra sự việc, những trận mưa liên tục đã khiến các cọc buộc ngựa bị lỏng, làm con ngựa giật mình, sau đó nó đã thoát ra và đi lạc vào khu dân cư.

Chủ sở hữu con vật hiện đang bị cảnh sát tạm giữ, và Chi nhánh Bạch Vân của Cục Công an Quý Dương đã mở vụ án điều tra với cáo buộc "gây chết người do sơ suất".

Gia đình nạn nhân cho biết trước khi vụ việc xảy ra, cư dân địa phương đã bày tỏ lo ngại về những nguy hiểm tiềm tàng khi nuôi ngựa, nhưng những lo ngại này vẫn chưa được giải quyết. Hiện tại, Cục Tài nguyên Thiên nhiên địa phương đã can thiệp và vụ việc đang được điều tra.

Nguồn: ETtoday