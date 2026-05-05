'Bẫy' năng lượng tức thì: Mệt mỏi ở dân văn phòng đáng lo hơn bạn nghĩ

Chính vì vậy, ngày càng nhiều người bắt đầu dịch chuyển sang những cách nạp năng lượng lâu dài, ổn định hơn cho cơ thể.

Bẫy năng lượng tức thì: Càng nạp càng mau "cạn pin"

Sáng cà phê, chiều trà sữa, tối nước tăng lực" đã dần trở thành thói quen nạp năng lượng tức thì để đối phó với mệt mỏi, cực phổ biến ở đông đảo giới văn phòng hiện nay. Khảo sát mới đây tại TP.HCM và Hà Nội của iPOS cho biết, có đến gần 14% người đang uống cà phê và trà sữa hằng ngày, 32% uống thường xuyên 3-4 lần và 38% uống đều đặn 1-2 lần mỗi tuần.

Thực tế, rất nhiều dân văn phòng trẻ đang "ứng trước năng lượng ngày mai" để chống đỡ cho hôm nay. Lê Tú Linh (27 tuổi, Hà Nội) cho hay, bản thân cũng thuộc nhóm "mỗi tháng 22 ngày đi làm uống không sót hôm nào". Sau những buổi họp kéo dài, deadline dồn dập, Linh càng thích nạp "năng lượng caffein và đường" để giải tỏa căng thẳng, "bật mood" tỉnh táo nhanh chóng.

1 ly trà sữa cấp đường buổi xế trả giá bằng cả đếm mất ngủ

Song gần đây, Tú Linh cảm thấy sức khỏe dần bất ổn bởi thói quen này. Cảm giác mệt mỏi bủa vây thường xuyên, đặc biệt là buổi tối - người rã rời nhưng nằm xuống lại khó ngủ, tâm trí căng thẳng và cơ thể kiệt sức hơn vào sáng hôm sau. Cùng với stress tinh thần kéo dài, những trận ốm vặt ghé thăm nhiều hơn, cảnh báo sức đề kháng đang đi xuống với tốc độ "thang máy".

Cảm giác "hết pin" đang trở thành trạng thái thường nhật, dai dẳng của cuộc sống đô thị. PubMed tổng hợp 91 nghiên cứu trên toàn cầu, tiết lộ 42.3% người đi làm ở đa ngành nghề đều bị mệt mỏi - cao nhất trong mọi nhóm đối tượng. Trong đó, có đến 5.5% đối mặt với mệt mỏi mãn tính kéo dài hơn 6 tháng.

Tại Việt Nam, khảo sát của Anphabe cũng cho thấy, 42% người đi làm đang trong trạng thái mệt mỏi, chán nản với tần suất stress từ "thường xuyên đến rất thường xuyên". Con số cực cao này phản ánh thực trạng chung về những áp lực vô hình của chỉ tiêu sếp giao, trách nhiệm công việc… buộc mỗi người phải "gồng lên" để giữ hiệu suất lâu dài.

Hội công sở càng"cấp đường", cơ thể càng thêm mệt mỏi

Giữa nhịp sống đô thị, thay vì đợi đến khi kiệt sức mới từ bỏ năng lượng nhanh, không ít dân văn phòng đang tìm cách sửa lại nhịp sinh học sống - ăn uống - ngủ nghỉ - làm việc. Họ chủ động lựa chọn những thói quen chăm sóc sức khỏe mới để cơ thể giàu năng lượng bền vững từ bên trong, bởi suy cho cùng, chỉ có "yêu bản thân" mới là tình yêu xứng đáng chăm sóc nhất.

"Routine sức khỏe" nạp năng lượng bền vững

Sau đợt khám sức khỏe vì mệt mỏi triền miên, Minh Anh (26 tuổi, TP.HCM) nhận ra vấn đề nằm ở cơ thể đã cạn kiệt sau thời gian dài làm việc căng thẳng và lạm dụng "năng lượng nhanh". Cô bạn Gen Z cho hay: " Mình bắt đầu đổi thói quen sống toàn diện, vì cơ thể không thể trì hoãn thêm ngày nào nữa. Ngủ sớm hơn, đi bộ buổi sáng, ăn trưa đầy đủ và bổ sung vi chất đều đặn - sau vài tuần, cảm giác tụt pin giữa ngày giảm hẳn".

Để giải quyết mệt mỏi, chế độ ăn uống lành mạnh và bổ sung đa dưỡng chất thiết yếu (vitamin và khoáng chất) được xem là thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, tái tạo năng lượng bền vững của nhiều bạn trẻ. Cách làm này đơn giản và hiệu quả, dễ duy trì lâu dài, phù hợp với lịch trình công việc bận rộn của hầu hết dân văn phòng.

Lối sống khỏe mạnh thật sự đến từ cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất cho cơ thể

Chỉ cần dành 30 phút nghiên cứu thông tin, bạn cũng có thể tìm ra vài sản phẩm bổ trợ sức khỏe, giảm mệt mỏi và căng thẳng cho bản thân. Với sự trợ giúp của các nền tảng AI, bạn thậm chí có thể so sánh thành phần và hàm lượng vi chất trong từng sản phẩm, xuất xứ cho đến mức độ tin cậy thương hiệu… trước khi quyết định chọn sản phẩm nào an toàn và chất lượng.

Theo nghiên cứu, nhân sâm G115 được chứng minh qua 20 nghiên cứu lâm sàng có tác dụng tăng cường khả năng thích nghi với căng thẳng và nâng cao hiệu quả trí não. Hiệu quả này được củng cố hơn khi kết hợp cùng các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Hệ vi chất này tham gia vào các phản ứng sinh hóa quan trọng, giúp tăng cường trao đổi chất, nâng cao sức đề kháng. Khi kết hợp cùng nhau, nhân sâm G115 cùng vitamin và khoáng chất sẽ vừa cải thiện tình trạng căng thẳng kéo dài vừa củng cố sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây mệt mỏi.

Chiết xuất nhân sâm G115 hỗ trợ giảm mệt mỏi và căng thẳng

Năng lượng bền bỉ thật sự không đến từ cú hích hiệu suất vài tiếng đồng hồ, mà đến từ một cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách mỗi ngày. Bắt đầu chăm sóc chủ động từ những thói quen nhỏ nhất, bạn sẽ sớm "hồi pin" trở lại để xây dựng lối sống năng động bền vững từ bên trong.

Tìm hiểu thêm về 5 tác nhân gây mệt mỏi: https://www.facebook.com/share/r/18PvKdAVop/?mibextid=wwXIfr