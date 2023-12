Bắt thiếu nữ bán cơm giật điện thoại

Ngày 7-12, Công an phường Bến Nghé cùng Công an quận 1 và Công an TP HCM đã bắt giữ Phạm Văn Tao (18 tuổi, ngụ quận 10) và Huỳnh Thị Ngọc Trâm (17 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản .

Đôi nam, nữ thực hiện hai vụ giật điện thoại ở quận 1, TP HCM.

Theo điều tra, gần 10 giờ ngày 4-12, chị T. ngồi sau xe ôm công nghệ chạy trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1) thì bất ngờ bị đôi nam, nữ chở nhau trên xe máy áp sát giật 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max.

Đến khoảng 20 giờ ngày 5-12, chị Bùi Nguyễn Tường V. (22 tuổi) tay cầm điện thọai ngồi sau xe máy xem Google Map, chạy trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé thì cũng bị một đôi nam, nữ đi xe máy áp sát rồi giật điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Công an phường Bến Nghé cùng Công an TP HCM đã vào cuộc và xác định Tao và Trâm là những người liên quan nên đưa về trụ sở làm rõ.

Cả hai khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản . Được biết, Trâm hiện phụ bán quán cơm ở quận 10.