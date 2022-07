“Bắt tay” với “phù thủy sáng tạo sneakers” hàng đầu thế giới, siêu phẩm Heineken Silver x The Shoe Surgeon dần lộ diện

Đồng hành cùng Gen Z "lướt" khỏi gò bó, bức bối để đến với mọi cuộc vui thời thượng, Heineken Silver đã giới thiệu hàng loạt tặng phẩm cực "căng đét" từ bộ sưu tập Smooth Gear chất-hơn-nước-cất. Không chỉ dừng lại ở đó, phi vụ đậm chất mang tên Heineken Silver X The Shoe Surgeon – "trùm cuối" của bộ sưu tập này hứa hẹn sẽ tạo ra cơn sốt cho giới trẻ

Đấu trường eKoin - nơi hội tụ siêu phẩm độc đáo, khuấy đảo cuộc vui hệ Z

Vô tình bị bó buộc trong những buổi gặp gỡ nhàm chán, giới trẻ cần lắm bí kíp để "lướt" đến các trải nghiệm hợp gu. Không đứng ngoài cuộc, biệt đội Silver Gang của Heineken Silver đã được tập hợp với những gương mặt nổi tiếng gồm Binz, Touliver, Phương Vũ và Fung La, giúp giới trẻ khai phá những trải nghiệm thời thượng để thoát khỏi sự gò bó. Tất cả đều đã tham gia đấu trường eKoin của Heineken Silver "khét lẹt" để trải nghiệm và thu thập các tặng phẩm mê ly như máy chơi game Playstation 5, loa Marshall Acton II Alexa,... và đặc biệt là các quà tặng từ bộ sưu tập siêu giới hạn Smooth Gear. Từ Vali Di Động cho dân mê dịch chuyển cho tới Xe Scooter Điện lướt nhẹ tới cuộc vui, hay chiếc Túi Đeo Chéo LED "chất chơi", tất cả mở ra cho dân chơi hệ Z cuộc vui thời thượng hơn bao giờ hết!

Đấu trường eKoin vừa được Heineken Silver "debut" đã nhận được đông đảo hưởng ứng từ thế hệ Z

Và giờ đây, "trùm cuối" của bộ sưu tập Smooth Gear đã chính thức lộ diện! Trên khắp các trang mạng xã hội, Heineken Silver đã úp úp mở mở về màn hợp tác mới kết hợp cùng phù thủy sáng tạo sneakers được săn đón trên toàn cầu - The Shoe Surgeon! The Shoe Surgeon có profile "khủng" cỡ nào mà Heineken Silver lại quyết định "chọn mặt gửi vàng" hiến kế để giúp Gen Z?

The Shoe Surgeon - phù thủy sáng tạo sneakers bậc nhất thế giới

Nhắc đến những cái tên ấn tượng, nổi bật trong làng "độ" giày quốc tế, không thể không nhắc đến Dominic Chambrone, vốn được biết đến nhiều với tên gọi The Shoe Surgeon. Là "phù thủy sneakers" sáng tạo nên những đôi giày được yêu thích bởi các siêu sao như LeBron James, DJ Khaled, Kanye West và Drake, Dominic luôn được săn đón như một ngôi sao thực thụ, mọi sáng tạo của anh đều khiến dân chơi giày mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ sở thích cá nhân với việc custom giày bằng cách chọn lọc các chất liệu "hiếm có khó tìm", Dominic đã biến chúng trở thành niềm đam mê và gây tiếng vang toàn thế giới.

The Shoe Surgeon, hay Dominic Chambrone, là người sáng tạo giày có trụ sở tại L.A, là "cha đẻ" của rất nhiều tác phẩm giày custom được săn lùng, ngưỡng mộ hàng đầu trên thế giới

Sau lần hợp tác cùng Drake và Lebron James, Dominic Chambrone không chỉ thu về một lượng lớn người hâm mộ trong cộng đồng sneakershead mà còn những người yêu nghệ thuật với phong cách táo bạo, phá cách, vượt khỏi sự bó buộc, khuôn khổ. Bản thân The Shoe Surgeon luôn tìm thấy chính mình ở các thiết kế phá cách, vuợt mọi khuôn phép về thời trang để đem đến những sản phẩm nghệ thuật xuất chúng. "Collab in spirit" - sự cộng hưởng trong tinh thần của hai thương hiệu Heineken Silver và The Shoe Surgeon đã dung hòa giữa "Thời trang", "Nghệ thuật" và sự "Thời thượng".

Dominic Chambrone là một trong những người tiên phong biến những đôi giày thông thường thành tác phẩm nghệ thuật đại chúng với dấu ấn riêng

Cú "bắt tay" mới của Heineken Silver và The Shoe Surgeon có thể nói đã khiến cộng đồng sneakers và giới trẻ tại Việt Nam "đứng ngồi không yên", nhất là khi phom dáng của đôi giày sớm được tiết lộ. Đặc biệt, chỉ có 32 đôi sneakers "trùm cuối" này được sản xuất trên toàn thế giới và 6 đôi được Heineken Silver dành riêng cho Việt Nam. Đây là lần đầu một nhãn hàng có thể mang đến cho người hâm mộ những sản phẩm kết hợp với một tên tuổi "độ" giày hàng đầu thế giới.

Siêu phẩm từ Phi vụ đậm chất - Heineken Silver X The Shoe Surgeon đang dần được lộ diện

Muốn trở thành 1 trong 6 người may mắn sở hữu giày Heinekicks tại Việt Nam? Săn eKoin ngay tại đấu trường eKoin từ bây giờ, tiếp tục đua top 100 để có cơ hội may mắn sở hữu Heinekicks được tung ra tại livestream đặc biệt sắp tới của Heineken Silver!

Hãy sẵn sàng bước vào cuộc đua gay cấn nhất để sở hữu tặng phẩm Smooth Gear "trùm cuối" từ bộ sưu tập Smooth Gear

Với thông điệp mới, Heineken Silver không chỉ dẫn lối Gen Z thoát khỏi những bức bối thường nhật, mà còn mang đến cho giới trẻ cuộc vui nhẹ êm nhưng đậm chất. Hoạt động đặc biệt nhất của Heineken Silver đã đổ bộ: eKoin, điểm thưởng độc quyền để đổi quà chất cùng những trải nghiệm đặc quyền từ bộ tứ Silver Gang. Giới trẻ "săn" eKoin để sở hữu máy chơi game PlayStation 5, loa Marshall cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn khác tại đấu trường eKoin.



https://kenh14.vn/bat-tay-voi-phu-thuy-sang-tao-sneakers-hang-dau-the-gioi-sieu-pham-heineken-silver-x-the-shoe-surgeon-dan-lo-dien-20220715190622816.chn