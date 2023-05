Bắt siêu trộm đánh cắp loạt điều hoà của các công sở ở Hà Nội

Đối tượng Vệ (áo trắng) cùng tang vật vụ án.

Ngày 18/5, Công an quận Hà Đông (Hà Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Vệ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vệ là đối tượng trộm cắp hơn 10 cục nóng điều hòa của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Công an quận Hà Đông, Vệ là lao động tự do và có kiến thức về điện, nước. Do thiếu tiền chi tiêu, đối tượng nảy sinh ý định đi trộm cắp cục nóng điều hòa mang bán.

Khoảng 2h ngày 15/5, Vệ điều khiển xe máy đi lang thang khu vực quanh chợ Hà Đông tìm những nơi có cục nóng điều hòa treo ở ngoài, tầm thấp mà ít người qua lại, sẽ lấy trộm.

Khi đến khu vực đường Trần Hưng Đạo, Vệ thấy có 4 cục nóng điều hòa lắp phía sau tường của trụ sở 1 cơ quan Nhà nước. Lợi dụng lúc vắng người, đối tượng dừng xe, lấy ghế gỗ bắc sát tháo cục nóng điều hòa chở về phòng trọ. Sau đó, Vệ đăng bán trên mạng và được một người đàn ông mua với giá 1,3 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Vệ quay lại trộm tiếp 3 cục nóng điều hòa đem bán tại một cửa hàng ở gần phòng trọ với giá 2,6 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã vận động Vệ ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng vụ án, Vệ còn khai nhận trước đó đã trộm cắp 7 cục nóng điều hòa. Trong đó, 5 cục nóng tại khu vực Cung thể thao dưới nước (thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm); 1 tại Phú Đô, Nam Từ Liêm; 1 tại địa chỉ 267 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm.

Theo Công an quận Hà Đông, Vệ lợi dụng sơ hở của nhà dân, đặc biệt là trụ sở cơ quan Nhà nước khi hết giờ làm việc không có người trông coi nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Đáng chú ý, có những nơi, khi cơ quan công an đến, thông báo thì mới biết bị mất trộm tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an quận Hà Đông khuyến cáo các hộ gia đình, các công sở chú ý hơn nữa trong việc vệ tài sản.