Bắt "nữ quái" cầm đầu đường dây lô đề quy mô 6 tỷ đồng/tháng ở Huế

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Hương Thuỷ và Công an phường Phú Bài bắt quả tang nhóm người tổ chức đánh bạc.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, Công an thị xã Hương Thuỷ phát hiện Lê Được, Phạm Phước Khánh, Phan Văn Cư, Hà Công Huy, Võ Phú, Lê Bá Tương, Lê Tú, Ngô Văn Thân, Phạm Văn Hạnh, Đặng Thị Trinh (trú tại Thị xã Hương Thuỷ và huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang có mặt tại 1155 Nguyễn Tất Thành (thị xã Hương Thuỷ) tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Người ghi trực tiếp là Võ Thị Bích Thuỷ (51 tuổi, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ), mỗi lần ghi với số tiền từ 40.000 đến 2.900.000 đồng.

Võ Thị Ngọc Giàu (áo đen) và Võ Thị Bích Thuỷ tại cơ quan công an.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ tang vật gồm 17.560.000 đồng, 6 điện thoại di động, 17 phơi đề và nhiều dữ liệu điện tử khác.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Thuỷ khai nhận, sau khi nhận tiền đặt cược của khách sẽ tập hợp gửi qua zalo cho Lê Thị Ngọc Giàu (37 tuổi, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ) để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thu lợi chính. Tại thời điểm kiểm tra, Thuỷ đã ghi 21.619.800 đồng tiền cược lô đề.

Mở rộng điều tra, đối tượng Giàu khai nhận, trực tiếp thoả thuận tỷ lệ nhận tịch đề của các nhà cái dưới, hằng ngày trao đổi với nhau thông qua tài khoản zalo. Giàu thuê Hoàng Thị Thuỳ Trang (36 tuổi, trú tại phường Phú Bài) giúp sức trong việc tập hợp số, tính toán thắng thua.

Chỉ trong ngày 6/2, nhóm người do Giàu cầm đầu đã nhận nhiều lượt đánh bạc với tang số tạm tính trên phôi đề hơn 200 triệu đồng.

Ước tính trong 1 tháng nhóm người này tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.