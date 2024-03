Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn khống tới 730 tỉ đồng

Bộ Công an gửi thư khen

Với chiến công trên, ngày 23-3, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Hà Nam trong điều tra, khám phá vụ án, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Hà Nam trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, lợi ích nhà nước, chống thất thu ngân sách, làm minh bạch, lành mạnh môi trường sản xuất, kinh doanh.