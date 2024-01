Bắt nhóm “sugar baby” đánh đập, cướp tài sản của “sugar daddy” ở TPHCM

Ngày 6/1, Công an quận Tân Bình, TPHCM, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi (25 tuổi, ngụ quận 12), Lê Quốc Doanh (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đình K.A. (17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, Nhi và K.A là "sugar baby" (chuyên nhận cặp kè với người đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền) có quen và kể với Doanh về việc bị người đàn ông tên T.C (sugar daddy - người nuôi và chu cấp tiền cho các cô gái trẻ để thoả mãn tình dục) lừa tình.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: C.A

Sau khi nghe được câu chuyện, Doanh nhận thấy một người bạn của mình cũng bị ông T.C lừa tình tương tự với Nhi và K.A nên cùng bàn với 2 cô gái này lên kế hoạch trả thù, lấy tiền.

K.A trực tiếp nhóm nhắn tin mồi chài ông T.C đến khách sạn ở quận Tân Bình để "hành sự". Sau khi nhận phòng, ông T.C vào nhà vệ sinh tắm, vừa trở ra bị Doanh và Nhi núp trong tủ quần áo của khách sạn lao ra tấn công, khống chế.

Cả 3 đối tượng cùng đe doạ, đánh đập ông T.C sau đó lấy tiền (thông qua hình thức chuyển khoản), điện thoại iPhone 11 promax và chìa khoá xe máy của nạn nhân rồi bỏ đi. Trước khi rời đi, nhóm đối tượng còn yêu cầu ông T.C đưa 15 triệu đồng nếu muốn chuộc lại tài sản.

Sau vụ việc, ông T.C đến công an trình báo. Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng. Tại cơ quan công an, cả 3 thừa nhận hành vi của mình.

Công cũng kêu gọi những ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng này khẩn trương liên hệ với Công an quận Tân Bình để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.