Bắt Nguyễn Thị Thuý Diễm cùng 3 người đàn ông

Công an vừa triệt phá thành công 2 đường dây đổ, chôn lấp chất thải rắn (xà bần) trái phép với quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983), Nguyễn Thị Thuý Diễm (SN 1969, cùng ngụ phường An Phú Đông), Hồ Sỹ Tứ (SN 1964, ngụ phường Rạch Dừa), Bùi Văn Tây (SN 1980, ngụ xã Long Điền về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Nguyễn Thị Thuý Diễm tại cơ quan (Ảnh: CACC)

Công an tống đạt quyết định với Tứ và Tây (Ảnh: CACC)

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố, Phòng C03 đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phát hiện, đấu tranh làm rõ 2 đường dây đổ, chôn lấp chất thải rắn (xà bần) trái phép với quy mô lớn xảy ra tại địa bàn TP.HCM.

Ngày 5/3, Phòng PC03 cùng Công an phường An Phú Đông, UBND phường An Phú Đông, kiểm tra phát hiện Nguyễn Văn Hoàng đang thực hiện hành vi đổ, san lấp chất thải rắn thông thường (xà bần) tại thửa đất số 79, 571 TBĐ số 35 nay là tờ bản đồ số 81, phường An Phú Đông, do Nguyễn Thị Thuý Diễm đang quản lý, sử dụng.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ các phương tiện (xe ben, xe ủi) được dùng để thực hiện đổ, san lấp chất thải. Đồng thời, tiến hành giám định khối lượng, loại chất thải. Kết quả giám định của Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận chất thải rắn được chôn lấp, đổ, thải là chất thải rắn thông thường với khối lượng là 439,6 tấn.

Đến ngày 5/4, Phòng PC03 phát hiện tại khu đất số 100 đường Phước Thắng, phường Phước Thắng, có nhiều xe tải vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến đổ và san lấp trái phép tại khu đất trống thuộc khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện tại khu đất này đang tập kết trái phép 625,89 tấn chất thải rắn từ hoạt động xây dựng chưa qua xử lý do Hồ Sỹ Tứ thực hiện. Từ ngày 4 -5/4, Tứ đã bán 369,2 tấn chất thải rắn xây dựng cho Bùi Văn Tây để san lấp trái phép cho khu đất tại khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương.