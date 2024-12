Bắt người phụ nữ lấy trộm hơn nửa tỷ đồng của bạn trai ngoại quốc

Ngày 31/12, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Hà Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, ngày 27/12, ông N. (sinh năm 1961, mang quốc tịch Australia) đến Công an huyện Bình Chánh trình báo việc bị mất trộm nhiều tài sản cá nhân như tiền mặt, trang sức vàng, điện thoại di động, và các vật dụng giá trị khác. Tổng tài sản bị mất hơn 500 triệu đồng. Đồng thời, ông N. nghi ngờ bạn gái mình, một phụ nữ người Việt Nam mà ông mới quen biết trong thời gian ngắn, có liên quan đến vụ việc trên.

Hà Thị Ánh Nguyệt

Nạn nhân của vụ việc

Qua xác minh, Công an xác định được danh tính người tình nghi là Nguyệt và tiến hành bắt giữ Nguyệt khi đang trên đường lẩn trốn về các tỉnh miền trung. Tại công an, Nguyệt khai lợi dụng lòng tin của ông N. để tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi lấy được tài sản, Nguyệt đã bán và quy đổi thành tiền mặt để chuyển vào tài khoản cá nhân; sau đó dùng thủ đoạn bắt liên tục nhiều chuyến xe để lẩn trốn sự truy bắt của công an. Công an huyện Bình Chánh đã thu hồi, trao trả một phần tài sản bị mất cho ông N.; đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các bước thu hồi, trao trả phần tài sản còn lại cho bị hại.

Tại buổi Làm việc, ông N xúc động chia sẻ, "Tôi không thể tin rằng lực lượng Công an Việt Nam đã làm việc nhanh đến vậy. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và chuyên nghiệp của lực lượng Công an, có lẽ, chuyến đi của tôi trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều, sau khi trở về Australia, tôi sẽ nói đến sự tài giỏi của lực lượng Công an Việt Nam cho những người thân của mình."