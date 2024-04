Bắt người đàn ông “quan hệ” nhiều lần làm nữ sinh 15 tuổi có thai

Đối tượng Ngô Minh Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan cung cấp

Ngày 15-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ngô Minh Đức (SN 1974, trú tại thôn Thái Niên, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 2, Điều 145 - Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 4-4, Công an xã Thái Niên tiếp nhận đơn trình báo của ông C.M.K. với nội dung gia đình và nhà trường phát hiện con gái ông có thai. Sau khi gia đình hỏi rõ sự việc thì cháu cho biết đã bị Ngô Minh Đức quan hệ tình dục nhiều lần.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra triệu tập Ngô Minh Đức tới làm việc.

Tại cơ quan công an, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, từ khoảng tháng 2-2023 đến tháng 2-2024, Đức đã nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh 15 tuổi.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.