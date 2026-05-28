Bất ngờ với số lượng người ứng tuyển công việc chăn đàn cừu 3.000 con, mức lương hơn 30 triệu đồng/tháng, bao ăn ở

Một tin tuyển dụng đã phản ánh những khó khăn trên thị trường lao động của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Ông Zuo Xiaoyong, một chủ trang trại người Trung Quốc, đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy tin đăng tuyển người chăn cừu làm việc tại vùng thảo nguyên hẻo lánh và hiểm trở phía nam Mông Cổ trở thành bài đăng được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong ngày.

Hơn 700 người đã ứng tuyển cho 2 vị trí này, bao gồm cả nhân viên văn phòng từ các thành phố lớn Thượng Hải và Trùng Khánh, công nhân nhà máy trên khắp Trung Quốc và thậm chí cả sinh viên tốt nghiệp đại học. Thông báo báo tuyển dụng của ông Zuo vào cuối tháng 4 đã thu hút 59 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ trên Weibo và tạo ra 21.000 chủ đề thảo luận khác nhau. Điều này cho thấy những áp lực ngày càng tăng trên thị trường việc làm Trung Quốc.

“Tôi không ngờ nó lại lan truyền nhanh đến vậy”, ông Zuo nói. Ông cũng cho biết thêm rằng 1/10 số người ứng tuyển vừa tốt nghiệp đại học. Số còn lại là công nhân, nhân viên văn phòng.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp chung ở Trung Quốc chỉ ở mức trên 5%, nhưng tình trạng thiếu việc làm đang gia tăng, và thu nhập của khu vực tư nhân đã tụt hậu so với tăng trưởng kinh tế trong phần lớn thập kỷ qua. Cả công nhân lao động chân tay và lao động trí óc đều phàn nàn về văn hóa “996” (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần). Các nhà phân tích dự đoán thị trường lao động sẽ xấu đi trong những tháng tới, khi các nhà máy phải đối mặt với chi phí cao hơn do xung đột Trung Đông trong khi xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo tăng tốc và kỷ lục 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học bắt đầu tìm việc làm vào mùa hè này.

Phản ứng trước quảng cáo của Zuo “phản ánh thực trạng của một thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt và thường có mức lương thấp”, Lynn Song, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ING, cho biết. “Việc làm ở thành thị ngày càng kém hấp dẫn và khan hiếm hơn”.

Tăng trưởng kinh tế 5% của Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu, khi các nhà sản xuất hy sinh lợi nhuận để giành thị phần trên toàn thế giới, gây thêm áp lực lên người lao động trong nước.

James Guo ứng tuyển công việc chăn cừu vì kiệt sức bởi công việc tại một nhà máy sản xuất container vận chuyển.

“Bạn không thể tưởng tượng được cảm giác làm việc hơn 13 tiếng một ngày, vặn ốc vít đến nỗi tay sưng phồng và nổi mụn nước, thậm chí không có thời gian đi vệ sinh,” chàng trai 21 tuổi nói. “Khối lượng công việc quá nặng, tôi không thể chịu đựng được nữa”.

Ông Zuo đang tìm kiếm những người chăn cừu, tốt nhất là một cặp vợ chồng, để chăn thả 3.000 con cừu trên đồng cỏ rộng 2.000 ha vào mùa hè. Người làm phải thực hiện công việc cho ăn và dọn dẹp chuồng trại vất vả trong mùa đông khi nhiệt độ có thể xuống dưới âm 30 độ C.

Đổi lại, họ sẽ nhận được 8.000 nhân dân tệ (31 triệu VNĐ) mỗi tháng, cao hơn nhiều so với mức lương trung bình ở các công ty tư nhân tại thành thị là khoảng 6.000 nhân dân tệ (23 triệu VNĐ). Người làm cũng được bao ăn ở.

Shaun Rein, giám đốc điều hành của China Market Research Group, cho biết những người có bằng thạc sĩ từ các trường đại học hàng đầu tìm kiếm mức lương tương tự ở Thượng Hải, nhưng phần lớn thu nhập sẽ bị bào mòn vì tiền thuê nhà và các chi phí cơ bản khác.

Ông Zuo, người cũng sở hữu 200 con bò, cho biết mức lương nhận được tương xứng với công sức bỏ ra.

“Mức lương cao, nhưng điều quan trọng nhất là bạn có thể làm việc lâu dài và vượt qua mùa đông hay không”, ông Zuo nói. “Đây không phải là du lịch”.

Ông Zuo cho biết, một nửa số người nộp đơn sinh vào những năm 1990, nhóm tuổi nằm trong số những người lao động Trung Quốc thường bị ảnh hưởng bởi “lời nguyền tuổi 35”.

“Chúng ta đang chứng kiến ‘lời nguyền tuổi 35’ chuyển từ một trò đùa trong lĩnh vực công nghệ sang một thực tế kinh tế rộng lớn hơn”, Christian Yao, giảng viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực tại Đại học Victoria ở Wellington, cho biết.

Wu, 28 tuổi, một nhân viên văn phòng làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, kiếm được 10.000 nhân dân tệ (38,8 triệu VNĐ) mỗi tháng nhưng công việc chăn cừu đã thu hút sự quan tâm của cô.

“Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống thành thị và ngừng giao tiếp với đủ loại người khó tính”, Wu nói. “Tôi có thể tận hưởng một cuộc sống yên bình, tách biệt khỏi thế giới.”

Cuối cùng, ông Zuo đã thuê 4 người chăn cừu là 2 cặp vợ chồng. Những người này đều sinh vào những năm 1980 và trước đó đã từng làm việc ở trang trại. Mặc dù ông vẫn giữ thêm 40 cặp vợ chồng khác trong danh sách ứng viên, nhưng ông cho biết sẽ không xem xét những người độc thân hoặc những người trẻ sống ở thành phố cho các vị trí này.

“Ở chỗ chúng tôi, có khi bạn không gặp ai cả năm trời”, ông nói. “Tôi không biết liệu người ta có thể chịu đựng được sự cô đơn như vậy không”.

Theo Reuters﻿