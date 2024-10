Bất ngờ với lớp bảo vệ siêu bền và nâng tông siêu đẹp nhờ quy tắc thoa kem chống nắng mới lạ từ Dr.G

Câu hỏi muôn thuở nay đã có lời giải với quy tắc thoa kem chống nắng bất bại 2 Fingers - 2 Layers từ Dr.G. Cùng xem quy tắc này là gì mà có khả năng tối đa mịn da, tối ưu bảo vệ nhé.

Cách thoa kem chống nắng tối đa mịn da - tối ưu bảo vệ theo quy tắc 2 Fingers - 2 Layers

Một điều mà chúng ta ai cũng biết nhưng không ai làm được, đó chính là thoa đủ lượng kem chống nắng khuyên dùng: 2 ngón tay ~ 1,2g. Bởi nếu thoa đủ lượng này vừa dễ bị bí da, vừa dễ gây trắng bệch hay vệt trắng, đặc biệt là với các loại kem chống nắng nâng tông hoặc kem chống nắng vật lý.

Nếu cũng đang đau đầu vì vấn đề này, bạn có thể thử ngay bí kíp thoa kem chống nắng của Dr.G: 2 Fingers - 2 Layers:

2 FINGERS - Dùng đủ 2 ngón tay (tương đương 1,2g) - lượng kem chống nắng được khuyên dùng để bảo vệ da tối ưu.

2 LAYERS - Thoa đúng 2 lớp: Thay vì apply toàn bộ lượng kem chống nắng lên mặt và thoa, bạn nên chia đôi lượng kem thành 2 lần thoa:

Lớp thứ nhất: Với lượng kem một ngón tay, thoa đều lên toàn bộ những vùng da cần được bảo vệ, bao gồm toàn bộ khuôn mặt, vùng cổ, tai vả chờ 10s để kem thẩm thấu vào da.

Lớp thứ hai: Tiếp tục thoa lớp thứ hai với lượng kem một ngón tay còn lại giúp tạo lớp bảo vệ bền vững và che phủ toàn diện, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ vùng da nào. Đồng thời tạo finish nâng tông sáng mịn và đều màu đẹp nhất.

Với quy tắc này, finish sau khi thoa sẽ đảm bảo 2 tiêu chí cần thiết cho một lớp bảo vệ hiệu quả

Độ đều: đảm bảo không bỏ sót bất kỳ vùng da nào. Bởi tỉ lệ bỏ sót vùng da khi thoa một lần là rất cao.

Độ dày: thoa bằng cách này giúp bạn dễ dàng thoa đủ 2 ngón tay kem chống nắng mà không bị vệt hay khó thấm, đảm bảo lớp chống nắng đủ dày để cản phá tia UV và các tác nhân khác xâm nhập gây hại cho da

Brightening Up Sun+ - ứng cử viên sáng giá cho một lớp finish đẹp miễn chê

Giữa vô số kem chống nắng nâng tông, Brightening Up Sun+ vẫn không bao giờ hết hot và luôn được các beauty blogger như Kỳ Kỳ, Call Me Duy, Trinh Meow… dành nhiều lời khen với công dụng nổi bật bảo vệ da trước 5 tác nhân. Ngoài tia UVA và UVB, sản phẩm còn chống được ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử, nhiệt độ cao và bụi mịn từ môi trường bên ngoài. Từ đó hạn chế tối đa tổn thương da do các tác nhân bên ngoài.

Chưa hết, Brightening Up Sun+ còn có khả năng nâng tông tự nhiên tiệp màu da với chất kem màu cam đào cùng hiệu ứng che phủ lỗ chân lông siêu thực, mang đến finish như một lớp filter mịn lì. Kết hợp công dụng điều tiết dầu nhờn nhờ phức hợp Tannin giúp duy trì lớp bảo vệ bền vững, thoáng mịn, không xuống tông về cuối ngày với con số hãng công bố là "Giữ tông bền màu suốt 24 giờ". Đó là lý do về cuối ngày, dù là làn da "giàu dầu" tới đâu cũng không bị xuống tông đen sạm - viễn cảnh mà ai cũng khiếp sợ.

Sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội, cùng với quy tắc 2 Fingers - 2 Layers như "Double Skill" cho Brightening Up Sun+, vừa tăng hiệu quả bảo vệ da, vừa tăng độ mịn đẹp cho lớp finish nâng tông.

Quy tắc thoa kem chống nắng bất bại này cũng được giới skincare và các beauty TikToker chia sẻ và cực kỳ ưng ý về hiệu ứng nâng tông mịn đẹp, bảo vệ tối ưu.

Dễ thoa nhiều lớp, hoàn hảo để thoa lại

Cũng nhờ quy tắc 2 Fingers - 2 Layers mà nhiều tín đồ skincare phát hiện ra, Brightening Up Sun+ cực kỳ phù hợp để thoa lại kem chống nắng trong ngày mà không sợ bí da hay vón kem. Với chất kem mỏng, dễ thấm, không gây vón và không gây trắng bệch kể cả khi thoa nhiều lớp, bạn hoàn toàn có thể thoa lại kem chống nắng trực tiếp trên lớp kem cũ.

Trong một phiên livestream của Dr.G, TikToker Kỳ Kỳ đã có màn test kem chống nắng Brigtening Up Sun+ cực chấn động với 11 lớp kem chống nắng trên da nhưng vẫn không có dấu hiệu vệt trắng hay trắng lố, ngược lại finish vẫn được mọi người khen là "quá mê, quá đẹp".

Với hội mê kem chống nắng nâng tông, quy tắc 2 Fingers - 2 Layers chắc chắn là bí kíp đáng bỏ túi để giải quyết êm gọn những nỗi ám ảnh khi thoa kem chống nắng như vón kem, bí da… Đặc biệt, với làn da dầu, Brightening Up Sun+ sẽ là lựa chọn lý tưởng để cải thiện tình trạng tiết dầu hay chảy vệt kem khi đổ mồ hôi, mang đến lớp finish lì mịn không lo bóng dầu.

