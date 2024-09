Bất ngờ trước loạt bình luận của người dùng quốc tế khi Nguyễn Hà Đông xuất hiện lại trên mạng xã hội sau 7 năm "ở ẩn"

Sau khi thông tin về việc Flappy Bird chính thức "hồi sinh" đã được công bố bởi Flappy Bird Foundation, một nhóm phát triển game không liên quan đến Nguyễn Hà Đông. Chiều ngày 15/9/2024, Nguyễn Hà Đông, "cha đẻ" Flappy Bird, đã chính thức khẳng định không liên quan đến phiên bản của Flappy Bird Foundation. Tài khoản của Đông trên mạng xã hội X cho biết: "Không. Tôi không liên quan đến trò chơi của họ, tôi không bán bất cứ thứ gì và cũng không ủng hộ tiền điện tử".

(Nguyên văn: No, I have no related with their game. I did not sell anything. I also don't support crypto).

Bài đăng trên đã thu hút hơn hàng trăm lượt bình luận, hàng nghìn lượt lượt đăng lại và hàng chục nghìn lượt thích.

Nhiều người dùng mạng xã hội này đã bất ngờ khi tài khoản của Nguyễn Hà Đông hoạt động trở lại. Rất nhiều người đã để lại bình luận dưới bài đăng này, theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Đáng chú ý, những bình luận nổi bật, nhận được nhiều tương tác nhất là bình luận bày tỏ sự tiếc nuối, chia sẻ với những điều tiêu cực mà "cha đẻ" Flappy Bird phải chịu đựng, cũng như đánh giá cao hành động làm rõ của anh với phiên bản game vừa ra mắt kia. Một số người dùng còn kêu gọi Nguyễn Hà Đông "hồi sinh" Flappy Bird.

"Đã biết rằng có gì đó sai khi họ nói rằng "làm việc với người tiền nhiệm" mà không hề nhắc gì đến tên bạn" - tài khoản aidan bình luận, bình luận này nhận được 2.400 lượt thích.

"Bạn quay lại sau khi biến mất từ năm 2017 để làm rõ ràng chuyện này" - Tài khoản Brando_VA bình luận.

"Chúng tôi yêu bạn, chúng tôi nhớ trò chơi, chúng tôi nhớ bạn. Tôi lấy làm tiếc vì chuyện này đã xảy ra" - tài khoản Stephen Ford bình luận.

"Rất tiếc vì chuyện này xảy ra với bạn, anh bạn. Hy vọng bạn vẫn ổn" - Ryan T.Brown bình luận.

"Làm ơn chính bạn hãy ra mắt lại trò chơi" - ManiiacMadness bình luận.