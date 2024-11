Bất ngờ: Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan khiến nhiều người thích thú, nhiệt độ gần chạm về mốc 0 độ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 25/11 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta. Tiếp tục tới khoảng ngày 26-27/11, thêm một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh có thể tràn xuống nước ta, gây rét diện rộng cho các tỉnh miền Bắc.

Đây có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên ở miền Bắc năm 2024, sau các đợt không khí lạnh yếu, khô thời gian qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm khoảng 7-8 độ so với những ngày trước đó do ảnh hưởng của không khí lạnh. Tại Hà Nội, ngày 26/11, nhiệt độ giảm xuống còn 21-23 độ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác.

Thời tiết lạnh nhất sẽ rơi vào các ngày 27-28/11, dự báo nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ khoảng 20-23 độ C, đêm về sáng trời rét với nhiệt độ toàn miền vào khoảng 16-19 độ C, vùng núi chỉ từ 9-13 độ C.