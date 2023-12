Bất ngờ món ăn Katy Perry muốn thử ở Việt Nam: là món trứ danh từng được cựu Tổng thống Mỹ Obama khen hết lời

Tối 20/12, ngôi sao hàng đầu thế giới Katy Perry đã có màn trình diễn tại một sự kiện lớn ở Hà Nội. Trên sân khấu, Katy Perry xuất hiện với diện mạo xinh đẹp và đầy quyến rũ, gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ Việt. Bất ngờ hơn, cô nàng đã có những chia sẻ thú vị với truyền thông trước giờ biểu diễn về mảnh đất hình chữ S trong thời gian ngắn ngủi lưu trú.

Khi được hỏi về việc liệu Katy Perry đã có dịp thưởng thức món ăn Việt Nam chưa, nữ ca sĩ cho biết mình vẫn khá mệt sau chuyến bay dài nhưng cô cũng đặc biệt chú ý đến món "bún chả Obama" và muốn ăn thử. "Mọi người ở trong team tôi đã đi ăn rồi, ý là không phải tất cả nha, một số thôi. Cái chỗ mà mọi người ghé ăn là chỗ nào thế? Cái chỗ mà Ông Obama cũng ghé ăn đấy? Bún chả - đúng tôi muốn đi ăn món ấy", Katy Perry nói.

Nói tới cụm từ "bún chả Obama" thì không chỉ người Hà Nội và nhiều du khách đến từ khắp nơi tại Việt Nam hay cả du khách nước ngoài cũng từng nghe tên. Câu chuyện gắn liền với hàng bún chả này chính là một lần cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã ghé tới đây thưởng thức. Vào năm 2016, trong chuyến công du tới Việt Nam, ông Barack Obama cùng đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain đã dùng bữa tại một quán bún chả nằm trên đường Lê Văn Hưu (Hà Nội). Không ít nghệ sĩ quốc tế cũng đã nghe danh và mong muốn được thưởng thức món ăn đặc trưng này khi đặt chân đến Việt Nam.

Dù chưa được nếm thử hương vị món bún chả, thế nhưng tâm thế hào hứng cùng lời hứa hẹn sẽ quay trở lại Việt Nam của Katy Perry khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Đặc biệt, cô nàng còn trổ tài nói tiếng Việt rất dễ thương: "Tôi yêu Việt Nam! Tôi yêu các bạn! Cảm ơn các bạn vì đã yêu tôi!".

Được biết đây là lần thứ 3, Katy Perry đặt chân đến Việt Nam nhưng là lần đầu tiên, cô đến với vai trò là một ca sĩ trình diễn. Hy vọng trong thời gian tới Katy Perry sẽ có nhiều dịp quay trở lại Việt Nam và thưởng thức những món ngon trên đất Việt, chắc chắn không chỉ ẩm thực mà vẻ đẹp và con người nơi đây sẽ khiến cô ngày càng thêm ấn tượng.

Katy Perry là một trong những ngôi sao nhạc Pop hàng đầu thế giới. Cô là nữ nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất trong lịch sử của hãng thu Capitol Records (Mỹ) và là một trong những nghệ sĩ bán đĩa đỉnh nhất mọi thời đại, sở hữu cho mình hàng loạt ca khúc từ trăm triệu view cho đến tỷ view như: Roar, Firework, The One That Got Away, Part Of Me,... Bên cạnh đó, Katy Perry cũng được biết đến là vị giám khảo quen mặt của chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc American Idol nhiều mùa liên tiếp.