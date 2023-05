Bất ngờ bị con gái trách móc "kể xấu", Cường Đô La lại tự hào vì câu nói này của nhóc tỳ?

Chiều ngày 17/5, Đàm Thu Trang đã đăng tải khoảnh khắc mới trên mạng xã hội. Bà xã Cường Đô La chia sẻ cuộc trò chuyện với bé Suchin - con gái cưng. Đáng chú ý, "thế lực nhí" bất ngờ "kể xấu" doanh nhân Cường Đô La. Bé Suchin trò chuyện với mẹ: "Ba đưa Suchin đi học rồi thay đồ, xong ba lái xe một mình đi chơi golf. Xong ba bỏ 3 đứa ở nhà luôn. Không cho mẹ với cô Thư đi chơi golf với nhau luôn".

Đáng chú ý, khi người đẹp Lạng Sơn hỏi "thế lực nhí" chuyện ba Cường Đô La xấu hay hư, bé Suchin liền nhanh chóng bênh vực: "Không. Ba tốt". Hành động và câu nói đáng yêu này của bé Suchin đã nhận về nhiều lời khen từ netizen: "Yêu quá đi em bé ơi", "Bé nói giọng miền Nam yêu quá"…

Dưới phần bình luận, doanh nhân còn bày tỏ sự tự hào về con gái: "Đối với Chin thì papa always the best nhé" (Tạm dịch: Đối với Chin thì ba luôn luôn là nhất nhé").

Bé Suchin bất ngờ "kể xấu" ba Cường Đô La với mẹ Đàm Thu Trang

Nam doanh nhân bị con gái "bóc" vì đi chơi golf một mình. Tuy nhiên sau đó, bé Suchin vẫn khẳng định ba Cường Đô La tốt

Cường Đô La kết hôn với Đàm Thu Trang vào tháng 7/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh sau 2 năm hẹn hò. Cả hai sống chung một năm trước khi làm đám cưới. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Doanh nhân Cường Đô La thường xuyên đăng ảnh cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân và dành những lời ngọt ngào cho bà xã. Cường Đô La nổi tiếng là bố bỉm cưng chiều các nhóc tỳ. Cặp đôi chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của thành viên mới trong thời gian tới.

Gia đình hạnh phúc của doanh nhân Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Ảnh: Tổng hợp