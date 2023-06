Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ, bỏ thi thể vào bao tải dứa phi tang

Nghi phạm được xác định là Hoàng Hữu Th. (43 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), là người sinh sống tại khu vực gần hiện trường vụ án.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 10-6, người dân phường Đa Phúc thấy 1 bao tải dứa để ở trước cửa nhà nhưng nghĩ là bao tải rác nên không ai để ý.

Đến chiều cùng ngày, một người tá hỏa phát hiện có sự bất thường trong bao tải dứa nên hô hoán, báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được cho vào 2 bao tải dứa. Một bao tải được trùm từ đầu đến phần thân người; bao còn lại trùm từ phần chân đến lưng nạn nhân; 2 đầu bao tải này được buộc lại bằng dây. Xung quanh bao tải dứa đựng thi thể có nhiều vết máu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an quận Dương Kinh, Công an phường Đa Phúc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định danh tính người phụ nữ tử vong trong bao tải dứa là chị V.H.A. (SN 1994), nguyên quán ở Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Được biết, nạn nhân lấy chồng tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (cùng TP Hải Phòng), đã có 2 con. Cách đây khoảng 1 năm, vợ chồng chị N. đã ly hôn.