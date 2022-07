Bật mí ý nghĩa số áo của dàn cầu thủ bóng rổ Việt: Không hề ngẫu nhiên!

Cũng giống như bóng đá, số áo mà các cầu thủ bóng rổ mang theo mình có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi nó không chỉ giúp người xem phân biệt các cầu thủ trong cùng một trận đấu mà còn mang tính biểu tượng cá nhân cao. Những con số sẽ gắn liền với sự nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp của mỗi người từ khi bắt đầu, tạo nên tên tuổi khiến khán giả nhớ đến.

Bên cạnh đó, dàn cầu thủ sẽ có những lý do riêng để lựa chọn số áo. Nó có thể chỉ đơn thuần là một con số đẹp, may mắn hoặc liên quan đến sở thích, gia đình và người thân.

Hoàng Ca - số 5 Hanoi Buffaloes

Người hâm mộ bóng rổ lâu năm đều biết, Hoàng Ca (Phú Hoàng) từng gắn liền với chiếc áo có số 10. Từ suốt 2 năm đầu sự nghiệp của anh tại VBA chơi cho CLB Hanoi Buffaloes đến những lần "nhảy" đội tới Cantho Catfish, Thang Long Warriors hay Nha Trang Dolphins, anh đều xuất hiện trên sân với bộ trang phục số 10.

Tuy nhiên trong lần trở lại mới đây, anh quyết định thay đổi số áo. Dù không trực tiếp nói rõ lý do vì sao lựa chọn con số 5 nhưng theo tìm hiểu của người hâm mộ lâu năm, con số này trùng hợp với những cột mốc của Hoàng Ca: Số 5 vừa là ngày sinh nhật của vợ Hoàng Ca, vừa là con số mô tả các thành viên trong gia đình nhỏ của anh chàng. Đặc biệt, từ khi anh rời Hanoi Buffaloes và quay trở lại ở thời điểm hiện tại cũng đã được 5 năm.

Hoàng Ca trở lại Hanoi Buffaloes với chiếc áo số 5

Thời gian gần đây, nhiều người nhận xét phong độ của anh có phần giảm sút nhưng với chiếc áo mới này, Hoàng Ca đã có màn thể hiện xuất sắc trong trận đại chiến "2 nửa Thủ đô" vào ngày 12/7 vừa qua. Những pha tranh bóng, dẫn bóng đẹp mắt của chàng cầu thủ sinh năm 1989 vẫn khiến nhiều người trầm trồ, xuýt xoa, không hổ danh là ngôi sao của VBA năm nào.

Lê Hiếu Thành - số 65 Thang Long Warriors

Hiếu Thành từng được nhiều người mến mộ kể tử khi còn là chàng thủ lĩnh của Cantho Catfish. Theo một số thông tin, Hiếu Thành từng khoác trên mình chiếc áo số 13. Tuy nhiên, kể từ khi bén duyên với người vợ xinh đẹp Chung Thể Hồng, anh đã đổi hẳn áo thi đấu sang số 65.

Trong một lần đăng tải hình ảnh nhân dịp sinh nhật người thương trên mạng xã hội, Hiếu Thành từng viết: "Happy birthday my biggest fan. Love you to the moon and back. #65 for life" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật cố động viên lớn nhất của anh. Yêu em nhiều vô tận. #65 mãi mãi). Cũng từ đây, người hâm mộ mới hiểu con số 65 chính là ngày sinh nhật người bạn đời của Hiếu Thành.

Hiếu Thành đã mang áo số 65 kể từ khi quen ý trung nhân

Cho đến hiện tại khi đang thi đấu trong màu áo của Thang Long Warriors, Hiếu Thành vẫn giữ nguyên số áo. Đó như một cách để anh thể hiện tình yêu của mình với bà xã. Cặp đôi này cũng được nhiều người ngưỡng mộ bởi xứng danh trai tài, gái sắc. Dù không phô trương tình cảm nhưng cả hai luôn dành cho nhau những sự ngọt ngào, sát cánh mọi lúc mọi nơi.

Phú Vinh - số 12 Saigon Heat

Giồng với Hiếu Thành, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh cũng lựa chọn số áo thi đấu bắt nguồn từ chính tình yêu của mình. Chàng cầu thủ cao kều gắn liền với chiếc áo số 12 bởi đây chính là ngày kỉ niệm của anh và bạn gái Thúy Uyên.

Chuyện tình yêu của Phú Vinh khiến ai nghe đến cũng đều phải mến mộ. Phú Vinh và Thuý Uyên là bạn học chung trường cấp 3. Năm 2020, bạn gái Thuý Vinh từng kể câu chuyện tình yêu của mình trên MXH. Cô cho biết, vì lỡ nói thích mà 3 ngày sau đã có người tình nguyện đèo đi học mỗi ngày. Và cứ thế cho đến hiện tại đã hơn 7 năm, cặp đôi vẫn bên nhau hạnh phúc, mặn nồng.

Vì tính chất công việc của vận động viên nên cặp đôi cũng từng trải qua những khoảng thời gian yêu xa. Tuy nhiên khi có cơ hội, Phú Vinh đều được bạn gái sát cánh, luôn có mặt ở khu vực khán đài để cổ vũ, tạo động lực cho anh chàng cố gắng. Dù chênh lệch chiều cao khá nhiều nhưng cặp đôi này chính là minh chứng tình yêu không cần có chuẩn mực, chỉ cần 2 trái tim chân thành.

Phú Vinh và bạn gái

Cặp anh em Tâm Đinh - Sang Đinh

Tâm Đinh - Sang Đinh là cặp anh em Việt kiều sở hữu lượng fan đông đảo. Đinh Thanh Tâm sinh năm 1990 sở hữu chiều cao vượt trội 1m92, còn Đinh Thanh Sang sinh năm 1994 và cao 1m84.Bên cạnh sự khác biệt về chiều cao, cặp anh em này còn có phần đối lập nhau về ngoại hình. Nếu như Tâm Đinh "đốn tim" fan nữ bởi vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc xoăn đặc trưng cùng những hình xăm cool ngầu thì Sang Đinh lại thu hút với gương mặt hóm hỉnh, hay cười.

Một điều đặc biệt nữa của cặp anh em này chính là anh trai thi đấu với số áo 23, còn em trai thi đấu với số áo 32. Có thể nói, đây như một cách khẳng định tình anh em khăng khít, gắn bó không thể tách rời của 2 cầu thủ họ Đinh.

Khi mới trở về Việt Nam và tham gia giải đấu VBA, Tâm Đinh và Sang Đinh cùng nhau thi đấu trong màu áo Cantho Catfish. Tuy nhiên, vì luật chỉ cho phép mỗi đội có 1 cầu thủ Việt kiều nên Sang Đinh buộc phải tạm xa anh trai để gia nhập Hanoi Buffaloes. Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi lại một lần nữa đảo ngược vị trí cho nhau. Tâm Đinh đang là ngôi sao của Hanoi Buffaloes còn Sang Đinh trở về với đội bóng cũ - Cantho Catfish.

