Bật mí loại collagen giúp bảo vệ da khỏi tia UV và ánh sáng xanh từ máy tính điện thoại

Tuy nhiên, từ mùa hè năm nay bạn không còn lo lắng nữa, bởi TPBVSK O’Muta Collagen sẽ hỗ trợ bảo vệ da khỏi những tác nhân bên ngoài và hỗ trợ làm sáng đẹp da từ bên trong.



O’Muta giải pháp tái tạo da hiệu quả

O’Muta Collagen là sản phẩm bổ sung collagen thế hệ mới với Collagen thuỷ phân từ cá kết hợp với các hoạt chất chống oxy hóa đi theo hướng nuôi dưỡng da từ bên trong. Với nguồn nguyên liệu nhập khẩu Nhật Bản, được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng bài bản, O’Muta Collagen mang lại hiệu quả vượt trội cho làn da: hỗ trợ hạn chế lão hóa da, cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi cho da, hỗ trợ làm sáng đẹp da, hỗ trợ hạn chế lão hóa da.

Bổ sung Collagen "nano" tạo bộ khung vững chắc nâng đỡ da

Trước đây, trong các loại thực phẩm bổ sung thường dùng collagen thông thường có cấu trúc phân tử lớn, khó hấp thu, nên người dùng hay bị nóng, nổi mụn do lượng dư thừa tích tụ trong cơ thể. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ bào chế hiện đại, O’Muta Collagen ra đời chứa Fish Collagen Peptide (Collagen thủy phân từ cá) có kích thước phân tử nano siêu nhỏ cỡ 3-5nm, tăng khả năng hấp thu hiệu quả mà không hề gây dư thừa, gây nóng. Fish Collagen peptide được hấp thu tối đa tới 95% vào cơ thể, bổ sung vào cấu trúc da, bù đắp lượng collagen thiếu hụt để tạo bộ khung vững chắc.

TPBVSK O’Muta Collagen - thế hệ mới tạo lá chắn sinh học bảo vệ da khỏi tia UV

Được sản xuất với công nghệ tiên tiến, tính quy chuẩn cao, ngoài bổ sung dưỡng chất chăm sóc da, O’Muta còn bổ sung thêm các chất chống oxy hóa với hoạt tính sinh học cao, tạo tác dụng hiệp đồng nhằm hỗ trợ hạn chế lão hóa từ sâu bên trong và hỗ trợ tăng độ ẩm, độ đàn hồi cho da.

- Theo nghiên cứu, Medsoleil có tác dụng ức chế 40% tác động của tia cực tím UV và tác động của ánh sáng xanh (từ máy tính, điện thoại…), giảm sự hình thành ban đỏ, giảm viêm da, ngăn ngừa tổn thương trên da. Có thể nói, Medsoleil đã tạo màng lá chắn sinh học bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời, ánh sáng xanh, giúp da giữ được độ ẩm, đàn hồi, hỗ trợ làm sáng đẹp da.

- Không chỉ dừng lại ở đó, O’Muta Collagen còn chứa Glutathion và vitamin C. Tại đây, Glutathion ngăn chặn sự xâm nhập của gốc tự do tới ty thể (nơi sản xuất năng lượng của tất cả tế bào), tăng tuổi thọ và chức năng cho tế bào. Glutathion ức chế sự hình thành sắc tố melanin, giảm bắt nắng, sạm và nám da, giúp da sáng trắng đều màu. Ngoài ra, Vitamin C có vai trò cao trong việc ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, giúp ổn định, ngăn ngừa sự suy giảm Glutathion, tạo tác dụng hiệp đồng nâng cao hiệu quả sản phẩm.

TPBVSK O’Muta Collagen được cộng đồng tin dùng

O’Muta Collagen là sản phẩm bổ sung Collagen thế hệ mới với tác động đa chiều: cùng lúc hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ lão hóa da. Đồng thời, hỗ trợ cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi cho da, hỗ trợ làm sáng đẹp cho da, giảm nhăn da, khô da, nám da.

Được sản xuất tại nhà máy công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng và an toàn, O’Muta Collagen đã được ủng hộ từ cộng đồng chuyên gia và nhận được phản hồi tích cực từ các KOC cũng như người tiêu dùng về hiệu quả mà sản phẩm mang lại.

